Yunanistan'dan 'Gazze'ye yardımı biz götürelim' teklifi

T24- Yunanistan, BM’ye ''uygun yöntemlerle ve mevcut kanallar aracılığıyla'' Gazze'ye yardımın kendileri tarafından götürülmesini önerdi.

Geçtiğimiz hafta kendi limanlarında bulunan Gazze’ye yardım filosuna dahil gemilerin, limanlardan ayrılmasına engel olan ve ayrılan bir gemiyi de durduran Yunanistan’dan, yardım malzemelerini kendileri tarafından götürülmesi önerildi. BM Genel Sekreter Ban Ki-mun’a sunulan öneri, kabul gördü.

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis ile telefonda konuştuğu, görüşmede Genel Sekreterin, Yunanistan'ın Gazze'ye insani yardımı, mevcut güzergahlardan ve BM ile yakın işbirliği halinde götürme önerisine destek verdiği belirtildi.

BM açıklamasında Genel Sekreterin, Yunanistan'ın bu girişiminin, hem bölgede gerilimin düşmesine yardımcı olacağı, hem de Gazze'de yardıma ihtiyaç duyanlara gerekli insani yardımın ulaşmasını sağlayacağı görüşünde olduğu, bu kapsamda BM'nin, Yunanistan, İsrail ve Filistin yetkilileriyle işbirliği içinde çalışabileceğini söylediği de kaydedildi.

Açıklamada Genel Sekreterin, Gazze'ye yardım filosunu düzenleyenlerin de bu girişimi kabul etmelerini umduğu bildirildi.