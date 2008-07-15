Yunanistan'dan farklı tarife

Tempo24- Yunanistan Lübnan engelini rahat geçti. Beklendiği gibi karşılaşmaya iyi başlayan Yunanistan, ilk 1.5 dakika içinde 6-0 öne geçti. Fotsis'in sayılarıyla farkı açmaya başlayan ev sahibi takım, skoru 16-4'e getirerek farkı çift hanelere çıkardı. Orta sahada yaptığı baskıyla Lübnan'nın kolay sayı bulmasına izin vermeyen Yunanistan, Bouroussis'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle çeyreği 32-17 üstün bitirdi.

İkinci çeyrekte Lübnan'ın yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Yunanistan, hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla çeyreğin ilk bölümünde farkı 20 sayının üzerine çıkardı. Farkın açılmasıyla birlikte oyundan düşen Lübnan karşısında skor üretmekte zorlanmayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 54-27 önde gitti.

İkinci yarıya da hızlı giren Yunanistan, kısa bir bir süre içinde farkı 30 sayının üzerine taşımayı başardı. Çok rahat bir tempoda oyunanan karşılaşmayı kontrol eden Avrupa temsilcisi, yedek oyuncularına daha fazla şans tanıdı ve Fotsis'in önderliğinde çeyreğin sonunda skoru 86-41'e getirerek farkı 45 sayıya kadar çıkardı.

Son çeyrekte yedek oyuncularıyla mücadele etmesine rağmen farkı açmaya devam eden Yunanistan, maçı 119-62 gibi farklı bir skorla kazandı.