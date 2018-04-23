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Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine ilişkin açıklama

"Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz"

23 Nisan 2018 00:48

Yunanistan Başbakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilere dair değerlendirmeleriyle ilgili "Türk Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz." açıklaması yapıldı.

Yunanistan Başbakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu değerlendirmelerin fiiliyata geçirilmesinin beklendiğini kaydedildi.

Açıklamada, "Türk Cumhurbaşkanının Ege'de barış lehine dönüşü ve iki ülke arasında güvenlik dahil önemli konularda diyaloğu desteklemesi gibi olumlu kısımları alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan asker meselesi ile başka meselelerin karşılaştırılmasının "kabul edilemez" olduğu aktarılan açıklamada, Yunanistan ve Avrupa Birliğinin pozisyonunun Yunan askerlerin şartsız bir şekilde ivedilikle geri gönderilmesine yönelik olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV'de yayınlanan röportajında Yunanistan ile ilişkilere ilişkin "Suların ısınması diye bir şeyi istemiyoruz. Böyle bir gayretin içinde değiliz. Biz Yunanistan'a bir komşumuz olarak bakıyoruz. Öyle veya böyle bazı sıkıntılar olsa bile bütün bunları aşalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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