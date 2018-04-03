Yunanistan'dan Erdoğan'a yanıt: Yunanistan'ın başbakanı var, sultanı değil

Yunanistan Başbakanlık Ofisi, Edirne’de tutuklu 2 Yunan askerini Atina’daki 8 Türk askeriyle bağdaştıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin olarak "Sayın Erdoğan birbiriyle tamamen farklı olayı bir tutarak bugün için anlaşılması güç kışkırtıcı saldırılar içeren kaygan bir yola devam etmeyi tercih etmektedir" dedi. Ofisten yapılan açıklamada, "Kendisine Yunanistan’ın hukuk devleti olduğunu, adaletin kararlarıyla ilgili vaatte bulunacak bir Sultana değil, Yunan adalet sürecini bilen ve buna saygı gösteren bir Başbakana sahip olduğunu açık ve net bir şekilde bildiririz” ifadesini kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Çipras’ın kendisine başka vaatlerde bulunduğu” söylemini yalanlayan Başbakanlık Ofisi “8 asker konusunda Türk Başbakan bir şey söylemek isteseydi bunu Yunan Başbakanına birebir söyleyebilirdi veya Atina’ya yaptığı son ziyarette alenen dillendirebilirdi” ifadelerine yer verdiği açıklamada “Sayın Erdoğan birbiriyle tamamen farklı olayı bir tutarak bugün için anlaşılması güç kışkırtıcı saldırılar içeren kaygan bir yola devam etmeyi tercih etmektedir” denildi.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, açıklamada ayrıca “Kendisine Yunanistan’ın hukuk devleti olduğunu, adaletin kararlarıyla ilgili vaatte bulunacak bir Sultana değil, Yunan adalet sürecini bilen ve buna saygı gösteren bir Başbakana sahip olduğunu açık ve net bir şekilde bildiririz” ifadeleri yer aldı.

İki Yunan askeriyle olarak ise “Eğer sayın Erdoğan adil bir şekilde yönetilen bir devletin lideri olmak istiyorsa, tek yaptıkları şey kaçak geçişleri inceledikleri sırada Türk topraklarına birkaç metre geçmek olan iki Yunan askerini Türkiye’nin neden hâlâ cezaevinde tuttuğunu izah etmeli” denirken şu hatırlatma yapıldı:

“Geçmişte benzer vakaları her iki tarafın da anlaşma ve aynı askerî ittifakın üyesi olan iki komşu ülkenin iyi niyeti çerçevesinde çözdüğünü (sayın Erdoğan) çok iyi biliyor.”