Yunanistan'dan Erdoğan'a tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Yapılan açıklamada ziyaretin yasadışı olduğu ifade edildi.

KKTC'de memnuniyetle karşılanan bu ziyaret Yunanistan'ın ise tepkisini çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstandinos Kutras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaretinin "yasa dışı" olduğunu iddia ederek, burada yaptığı açıklamaların hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kutras'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin yanıtına yer verildi.

Açıklamada Kutras, Erdoğan'ın ziyarette "saldırgan politikadaki ısrarı teyit eden" ve "hayal kırıklığına uğratan" beyanatlarda bulunduğunu iddia etti.

Kutras, Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakereleri kolaylaştırmak istemesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyarak Rum kesiminin "münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığında yasadışı hareketlere son vermesi gerektiğini" öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı gezisini yaptığı KKTC'de "Arzumuz şudur; özellikle garantör ülkeler olarak Türkiye nasıl görevini yapıyorsa aynı şekilde Yunanıstan'ın da bu görevini yapmasıdır.

Eğer bu görevler yerine getirilirse inanıyorum ki çok kısa bir zamanda Kıbrıs sorunu hal yoluna girmiş olur" demişti.