Yunanistan'dan Erdoğan'a: Önce milli gelirimize ulaşın sonra konuşun

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ekonomisine ilişkin "Şu anda adalarını satmaya kalkan bir ülke Türkiye'ye örnek olabilir mi?" gibi yorumlarına Atina'dan sert yanıt geldi.

Yunanistan'daki geçici hükümetin sözcüsü Dimitris Tsiordas Başbakan Erdoğan'ın sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Dimitris Tsiordas yaptığı açıklamada, “Yunanistan, komşularından gürültü koparmak yerine, sorunlarına saygı gösterilmesini beklerdi. Türkiye'nin, Yunanistan'da bugün azalmış haldeki kişi başına düşen ortalama milli gelire ulaşması için bile katetmesi gereken daha çok yolu var. Komşu ülkemizin kendi sorunları ile ilgilenmesi, bunun yanında ikili ilişkilerde daha yapıcı bir tavır içinde olması daha iyi olur” ifadelerini kullandı.



“Kargalar bile güler buna”



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yunanistan ekonomisiyle Türkiye ekonomisini karşılaştırmasına tepki gösteren Başbakan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bakınız Sayın Genel Başkan geçtiğimiz hafta bir televizyon programında çıktı Yunanistan ekonomisinin Türkiye ekonomisinden daha iyi olduğunu iddia etti. Gerçekçi olalım. Kalkıp, nüfusunu bile sağlıklı bir şekilde açıklamayan bir ülke. Sadece nüfusu azaltmak suretiyle kişi başına milli gelirini fazla gösterme gayreti içinde olan bir ülke. Sorun bakayım, satın alma gücü bu insanların nedir? Şu anda buradan 100 milyar dilenerek ayakta durmaya çalışan bir ülke Türkiye'ye örnek olabilir mi?

Şu anda adalarını satmaya kalkan bir ülke Türkiye'ye örnek olabilir mi? Türkiye şu anda stand-by anlaşmasını bir kenara koymuştur. 23,5 milyar dolar IMF'ye borçla Türkiye'yi devraldık. Ama şu anda 1,7 milyar dolar bizim IMF'ye borcumuz var. İşi buraya getirdik. Arkadaşlar Merkez Bankamızın kasasında 27 milyar dolar vardı, ama şu anda 92 milyar dolar Merkez Bankamızın döviz rezervi var. Yunanistan'ın acaba Merkez Bankası'nda ne var? IMF'ye olan durumu ne? Avrupa Birliği'ne karşı olan durumu ne? Bu nasıl olur da biz şu anda Yunanistan'la şu anda Türkiye'yi savunuruz. Olacak iş mi bu? Kargalar bile güler buna. Bence bunlara gerek yok.”