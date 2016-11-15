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Dünya

Yunanistan'dan Erdoğan'a: Lozan pazarlığa açık değil!

Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açan Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi

15 Kasım 2016 00:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açmasına Yunanistan'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırları da belirleyen Lozan Antlaşması'nın "pazarlığa açık olmadığını" söyledi.

Sol'un Kathimerini'den aktardığı habere göre Pavlopoulos, antlaşma için "taviz verilemez ya da pazarlık yapılamaz" dedi.

Prokopis Pavlopoulos, bununla birlikte Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB'ye açılan kapısı olduğunu ve komşularıyla dostluk kurmak istediklerini söyledi.

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