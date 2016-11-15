Yunanistan'dan Erdoğan'a: Lozan pazarlığa açık değil!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açmasına Yunanistan'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırları da belirleyen Lozan Antlaşması'nın "pazarlığa açık olmadığını" söyledi.

Sol'un Kathimerini'den aktardığı habere göre Pavlopoulos, antlaşma için "taviz verilemez ya da pazarlık yapılamaz" dedi.

Prokopis Pavlopoulos, bununla birlikte Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB'ye açılan kapısı olduğunu ve komşularıyla dostluk kurmak istediklerini söyledi.