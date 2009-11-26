Yunanistan'dan Ege'de müdahale ve ihlaller

T24 - Yunanistan Ege Denizi'nde Türk eğitim uçaklarına müdahale etti, Kardak kayalıkları bölgesinde Türk karasularını ihlal etti.



Türk uçaklarına müdahale



Yunanistan'a ait uçaklar, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki Türk uçaklarına önceki gün üç kez müdahale etti.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yunanistan'ın Limni meydanından kalkan F-16 uçakları, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşundaki F-16 uçaklarını, Midilli Adası'nın kuzeybatısında bir kez önledi.



Türk F-16 uçaklarına, Yunanistan'ın Skiros meydanından kalkan F-4 uçakları tarafından Sakız Adası'nın güneybatısında, Tanagra meydanından kalkan M-2000 uçakları tarafından Ahikerya Adası'nın kuzeyinde birer kez müdahale edildi.



Karasuları ihlali



Yunanistan'a ait balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik botları da Kardak kayalıkları bölgesinde Türk karasularını önceki gün ihlal etti.



Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan karasuları ihlaline ilişkin duyuruya göre, Yunanistan'a ait dört balıkçı teknesi 08.23-12.33 saatleri arasında, iki sahil güvenlik botu, 08.50-12.33 saatleri arasında, Kardak kayalıkları bölgesinde Türk karasularını ihlal etti.



İhlal, gerekli girişimlerde bulunulması amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na bildirildi.



Yunanistan'ın, NATO'dan, Türkiye ile olan hava sahası anlaşmazlıklarının çözümünde daha aktif bir tutum takınmasını istediği bildirildi.

