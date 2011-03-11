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Dünya

Yunanistan'dan, Davutoğlu'na 'davetsiz avukat' benzetmesi!

Davutoğlu'nun olumlu mesajlarla geçen 3 günlük Yunanistan ziyaretinin bittiği saatlerde, Yunanistan’dan bir 'uyarı' geldi.

11 Mart 2011 02:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun olumlu mesajlarla geçen 3 günlük Yunanistan ziyaretinin bittiği saatlerde, Yunanistan’dan bir 'uyarı' geldi. 


Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Atina ile başlayan ve Batı Trakya ile devam eden 3 günlük Yunanistan ziyaretini noktalayarak Türkiye’ye döndü. 

Ziyaret boyunca Davutoğlu’dan iyimser mesajlar gelmiş, bir takım anlaşmalara varılmış ve Atina ile Ankara’nın Ege'de gerginlik riskini azaltacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışma kararı aldığı açıklanmıştı.

Ancak, Batı Trakya’daki Türk azınlığa 'kimliğinize sahip çıkın daha aktif olun' diyen Davutoğlu’nun ziyaretiyle ilgili Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgos Petalotis’ten, ''Batı Trakya'daki Müslümanların davetsiz avukatlara ve savunuculara ihtiyacı olmadığını'' açıklaması geldi.


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