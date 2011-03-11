Yunanistan'dan, Davutoğlu'na 'davetsiz avukat' benzetmesi!

T24

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Atina ile başlayan ve Batı Trakya ile devam eden 3 günlük Yunanistan ziyaretini noktalayarak Türkiye’ye döndü.Ziyaret boyunca Davutoğlu’dan iyimser mesajlar gelmiş, bir takım anlaşmalara varılmış ve Atina ile Ankara’nın Ege'de gerginlik riskini azaltacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışma kararı aldığı açıklanmıştı.Ancak, Batı Trakya’daki Türk azınlığa 'kimliğinize sahip çıkın daha aktif olun' diyen Davutoğlu’nun ziyaretiyle ilgili Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yorgos Petalotis’ten, ''Batı Trakya'daki Müslümanların davetsiz avukatlara ve savunuculara ihtiyacı olmadığını'' açıklaması geldi.