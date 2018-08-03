Yunanistan'dan Batı Trakya'daki müftüler için mecburi emeklilikte yaş sınırı

Batı Trakya'daki müftülerin görevleriyle ilgili yeni değişiklikleri içeren yasal düzenleme Yunan Parlamentosu'ndan geçti. Yeni düzenlemeye göre Batı Trakya’daki müftüler veya müftü naipleri bundan sonra 67 yaşında zorunlu olarak emekliye ayrılacaklar.

Ayrıca Kathimerini gazetesinin İngilizce ediyonunda 2 gün önce yer alan haberde, Yunan hükümeti tarafından Batı Trakya’daki Gümülcine ve İskeçe’de atanan iki müftünün görevden alınacağı açıklandı. Yaşları 81 ve 78 olan iki müftünün erken emeklilik kapsamında 2 ay içerisinde görevlerini bırakacağı aktarıldı.

Parlamentoya sunulan tasarıyla ilgili Kathimerini, “Ankara’nın bölgedeki Müslüman azınlığa daha fazla hak verilmesini talep etmesine cevap olarak böyle bir adım atıldı” yorumunu yaptı.

67 yaş zorunluluğu

Batı Trakya’da Şeriat’ı (İslam Hukuku) uygulayan dini lider vasfındaki müftüler ayrıca devlet memuru olarak hakim statüsündeler ve yasalara göre hakimlerin de 67 yaşında emekliye ayrılmaları öngörülüyor. Yeni düzenleme bu çerçevede gelecekte göreve gelecek bütün naip ve müftülerin en geç 67 yaşında zorunlu emekliliğe sevk edilmelerini öngörüyor.

Yeni düzenleme ayrıca müftü naibinin göreve 5 yıl atanmasını öngörürken, Eğitim ve Dinişleri Bakanına göreve getirilen müftü veyahut da müftü naibinin görev süresinin üç kez birer yıllığına uzatabilmesi olanağını sağlıyor. Müftü naibi olarak göreve getirilecek olanlar ise görev süreleri dolduktan sonra 5 yıllığına yeniden müftü olarak atanabiliyor ve yine görev süreleri üç kez birer yıllığına uzatılabiliyor. Bu da atanan müftü naibinin sırasıyla önce 5 yıl ardından üç defa birer yıl toplam 8 yıl naib olarak görev yapmasını ve ardından da müftü olarak atanarak tekrar 5 yıl görev yapmasını ve ardından da üç defa birer yıl olmak üzere toplam 8 yıl müftü olarak görev yapmasına imkan tanıyor.

Düzenlemede ayrıca Batı Trakya’daki müftülüklerin işleyiş masraflarının ve bütçesinin Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağı kaydediliyor.

NATO görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO'da gerçekleştirdiği Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la görüşmesinin ardından "Batı Trakya konusunu da görüştük. Allah izin verirse müftü seçimi olacak. Aleksis Çipras, bizlere yeni bir sisteme geçileceğini ve müftü atamasını kaldıracaklarını söyledi. Farz edelim ki bu konuda bir yeşil ışık yanmıştır, ancak işin bittiğini söyleyemeyiz" diye konuşmuştu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos ise, Erdoğan'ın sözlerinin aksine "Trakya’daki Azınlığın dini ve sosyal hayatının nasıl düzenleneceği müzakere konusu değildir; çünkü bunlar sadece Yunan devletini ilgilendiren konulardır" demişti.