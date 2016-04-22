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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'dan Ankara'ya eleştiri

Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye'yi NATO'nun Ege'deki misyonuna engel çıkarmakla suçladı.

22 Nisan 2016 18:33


Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Türkiye'yi sığınmacılara yönelik NATO misyonuna engel çıkarmakla suçladı.

Başkent Atina'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Tsipras, Yunanistan'ın NATO misyonunun başarıya ulaşması için her türlü katkıyı sağlayacağını taahhüt etti.

Türkiye'nin "tek taraflı talep ve tutumlarını" eleştiren Tsipras, hava ihlali vakalarının sayısının da artış kaydettiğini ileri sürdü. Tsipras, "Maalesef engellerin Türkiye'nin tek taraflı talep ve tutumlarından kaynaklandığı açık. Bu talep ve tutumlar maalesef hava sahamızı ihlal eden faaliyetlerdeki artış yoluyla da ifade edilmektedir" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ege'nin doğusunda Avrupa sınır koruma ajansı Frontex ile yapılan yakın işbirliğini övdü. NATO'nun AB ile şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yakın bir işbirliği yürüttüğünü ve Ege'deki bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, Türk kıyılarından Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının şimdiden önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekti.

NATO donanma birlikleri, mart ayından beri Ege'de mülteci krizi ve insan kaçakçılarıyla mücadeleye destek veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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