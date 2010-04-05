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Ekonomi

Yunanistan'dan Almanya'ya 'ırkçılık' suçlaması

Yunanistan, Almanya'yı, yardım konusunda ''ırkçı davranmakla'' suçladı.

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Yunanistan, Almanya'yı, ekonomik yardım konusunda ''ırkçı davranmakla'' suçladı.


Yunanistan Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos, Portekiz'de yayınlanan Jornal de Negocios gazetesine verdiği demeçte, Almanya ve bazı AB üyesi ülkelerin, Yunanistan'ın iyi bir iklime sahip olduğu, Yunanlıların içmeyi ve eğlenmeyi sevdiği, bu nedenle de yeterli düzeyde çalışmadıkları ve Almanlar kadar ciddi olmadıkları yönünde ön yargıların bulunduğunu kaydetti.


Yunanistan'ın kötü bir durumda bulunduğunun altını çizen Pangalos, bu borç sorununun, yarın Portekiz ve İspanya'nın da başına gelebileceğini vurguladı.

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