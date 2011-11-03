-Yunanistan'dan, Almanya ve Fransa'nın "ültimatomuna" ret ATİNA (A.A) - 03.11.2011 - Yunanistan, Almanya ve Fransa'nın Avro Bölgesi konusundaki ''ültimatomunu'' reddetti. Maliye Bakanı Yardımcısı Pantelis Oikonomou NET TV'ye verdiği demeçte, Alman ve Fransız liderlerin dün Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nde kalmak isteyip istemediğine karar verinceye kadar Avrupa'dan bir sent alamayacağı yönündeki ''ültimatomunu'' reddederek, Yunanistan'ın referandumunun, Avro Bölgesi üyeliği konusunda olmaması gerektiğini söyledi. Oikonomou, ''Avro konusunda referandum yapılmasına karşıyım, bu tamamıyla uygunsuz. Bir ültimatom aldık, yabancılar neyi oylamamız konusunda müdahale ediyorlar'' dedi. Kalkınma Bakanı Michalis Chrisohoidis de yaptığı açıklamada, birlik çağrısında bulunarak, parlamentonun önceliğinin yeni borç anlaşmasını onaylamak olduğunu belirtti. Chrisohoidis, ''Geçmişe ve drahmiye dönüş olamaz. Bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz'' ifadesini kullandı. Tarım Kalkınma Bakanı Kostas Skandalidis de yarın yapılacak güvenoylamasından önce PASOK'un meclis grubunun toplanarak bundan sonra atılacak adımlar konusunda karar vermesi gerektiğini söyledi. Skandalidis, ''Bunu yapmazsak, yarınki güvenoylamasının hiçbir anlamı kalmayacak'' dedi. Bu arada Başbakan Yorgo Papandreu'nun AB mali yardımını referanduma götürme kararından vazgeçmesini isteyen iktidardaki PASOK milletvekillerine birisi daha eklendi. PASOK milletvekili Mimis Androulakis Antenna TV'ye yaptığı açıklamada, ''O (Papandreu) teklifi geri çekmeli, bugün hemen'' dedi. PASOK milletvekili Elena Panariti de yerel bir radyoya, referandumu desteklemeyeceğini belirterek, ''Referandumu onaylamayacağım ve ülkemin yok edilmesine güven oyu vermeyeceğim'' diye konuştu.