Yunanistan'dan ABD'ye Kıbrıs 'uyarısı'

* Yunanistan Dışişleri Bakanı Bakoyanni, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı telefonla arayarak Kıbrıs ultimatomu verdi. Bakoyanni, "Ada’da iki devletli çözümü desteklerseniz Türkiye’nin AB yolu kapalı olacaktır" dedi.



* KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un, nisan ortalarında Washington'da bir araya gelmelerinin beklendiği bildirildi.



Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı aradı. Bakoyanni, "Kıbrıs sorununda ya AB’de yaşayabilir bir federal çözüm ya da iki devletli ancak AB’de yaşamayacak bir çözüm arasında tercih yapacaksınız. Biz Kıbrıs’ta federal bir çözüm istiyoruz. Eğer adada iki devlete dayalı bir çözüm hakim olursa, Türkiye’nin AB yolu kapalı olacaktır" diye konuştu.



Bakoyanni’nin, Clinton’ın Türkiye ziyareti sırasında KKTC’ye uygulanan izolasyonlar konusunu gündeme getirmesi ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile görüşme planı yapmasından rahatsız olduğu bildirildi.



Bakoyanni, Clinton’dan, Rum Dışişleri Bakanı Marcus Kipriyanu ile görüşmeden Talat’a randevu vermemesini de istedi. Clinton ile önceki gün biraraya gelen ABD’deki Yunan lobisinin etkili ismi Patrik Dimitriu da aynı talebi iletti. Rum medyasına göre, Clinton’ın yardımcıları, Talat’ın ’toplum lideri’ olarak kabul edileceği sözünü verdi. Clinton’ın, ziyareti erteleme arayışına girdiği de ileri sürüldü.



Ekselansları Talat



Bu arada ABD Kongresi’nin finanse ettiği USIP (United States Institute of Peace) adlı düşünce kuruluşu, Mehmet Ali Talat’ın katılacağı bir konuşma için davetiye yolladı.



Konuşmacılar arasında yer alan KKTC Cumhurbaşkanı için, "Ekselanslansları Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Lideri" ifadesi kullanıldı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Lefkoşa’daki Amerikan Büyükelçiliği’nden kaynaklandığı ifade edilen Talat daveti, ABD Dışişleri’nden destek alıyor.



Nisan ortasında olabilir



Bu arada, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un, nisan ortalarında Washington'da bir araya gelmelerinin beklendiği bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, ABD Başkanı Barack Obama'nın Avrupa gezisine katılacak Clinton'un, gelecek hafta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yapılacak AB-ABD liderleri zirvesi sırasında Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kipriyanu ile görüşmesi öngörülüyor. Ardından Talat'ın, ABD'nin daveti üzerine nisan ortalarında Washington'a gelerek Clinton ile görüşmesi bekleniyor.



Öte yandan Clinton, Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposu Dimitrios ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood, Clinton'ın, Heybeliada ruhban okulunun açılmasına desteğini bu görüşmede dile getirdiğini söyledi.