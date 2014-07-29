Yunanistan'dan 5 bin doktor gelecek

Ekonomik krizde binlerce doktoru işsiz kalan Yunanistan, geriden gelen asistanlara da iş bulamayınca Türkiye’ye fırsat doğdu. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, YÖK ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşme sonrası doktorları getirmeyi planlıyor.

Türkiye’nin doktor açığına yönelik düşünülen “ithal doktor” projesinin kamudaki ilk adımı, ekonomik sıkıntı yaşayan komşu ülke Yunanistan ile atılıyor. Böylece özel hastanelerde çalışma izni verilen yabancı doktorlara yeni düzenlemeyle kamuda çalışmanın da yolu açılacak. 20 bin uzman doktor açığını ithal doktorla kapatmayı planlayan Türkiye ilk etapta Yunanistan’dan 5 bin doktor getirmeyi düşünüyor.

Almanya yerine Türkiye!

Abdullah Karakuş’un Milliyet’teki haberine göre, geçen hafta Yunanistan’a giden sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “YÖK ve Dışişleri ile görüşeceğiz. Yunanistan’da doktorlar uzmanlık eğitimi için uzun yıllar bekliyorlar. Biz bu doktorlara uzmanlık eğitimini Türkiye’deki üniversitelerde yaptırırsak hem asistan ihtiyacımızı karşılarız hem de gelecekte uzman doktor ihtiyacımıza çare olur. Bizim de 10 bin pratisyen hekim, 20 bin uzman hekime ihtiyacımız var” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun geçen hafta yaptığı Yunanistan gezisinde konu gündeme geldi. Türkiye’nin doktor açığının Yunanistan’dan ithal doktorla karşılanabileceğini dile getiren Bakan Müezzinoğlu, konuyu Dışişleri ve YÖK ile görüşeceklerini söyledi.

Yunanistan’da ciddi düzeyde hekim fazlası olduğunu belirten Müezzinoğlu, “Almanya, yeni mezun olmuş 15 bin Yunanlı hekim ile 9 yıl çalışma şartıyla anlaşma yapmış. Yunanistan’ın tıp eğitim standardı yüksek. Yunanistan’ın Almanya yerine yüzünü Türkiye’ye çevirtmeliyiz. Gönül rahatlığı ile burada güçlü ihtisas yapabilecekleri alt yapı var. Bu çark dönerse hızla birbirini karşılar. Bizim üniversitelerimizde hocalar benden asistan istiyor. Her tarafta açığımız var. 10 ihtiyacı olana 3 veriyoruz. Özel sektöre büyüme diyoruz. Bir taraftan da Türkiye’yi bölgenin sağlık merkezi yapmak istiyoruz” dedi.

‘10 bin doktor gelse fazlalık olmaz’

YÖK ile çalışma yaparak projeyi hayata geçireceklerini belirten Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Uzman olunca özelden gelecek iş imkânlarıyla en az yarısı Türkiye’de kalmak isteyecektir. YÖK belki ilk etapta bin, sonraki yıllarda 2 bin, 3 bin kişi alabilir. Ya da topluca 5 bin kişiye imkân sağlayabiliriz. Bugün bize 10 bin doktor gelse rahatsız olmayız, fazlalık olmaz. Sadece öncelikle buna imkân verecek yasal düzenlemeleri önümüzdeki günlerde yapacağız. İmkân sağlanınca niye Almanya’ya gitsinler, bize gelirler” dedi.

İhtiyaç için...

Yunanistan’da doktorların uzmanlık eğitimi için uzun yıllar beklediklerini belirten Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

“Biz bu doktorlara uzmanlık eğitimini Türkiye’deki üniversitelerde yaptırırsak hem şimdi asistan ihtiyacımızı karşılarız hem de gelecekte uzman doktor ihtiyacımıza çare olur. Bizim de 10 bin pratisyen hekim, 20 bin uzman hekime ihtiyacımız var. Üniversitede hocalar asistan bulamıyor.

Özel sektöre doktor olmadığı için ‘durun, büyümeyin’ diyoruz. Türkçe’yi de asistanlık eğitimleri sırasında öğrenebilirler. Uzman olunca özelden gelecek iş imkânlarıyla en az yarısı Türkiye’de kalmak isteyecektir. Yunanistan’da zaten iş potansiyeli yok.”