Yunanistan'dan '1915'e destek

T24 - Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını desteklediklerini söyledi.





Sarkisyan onuruna bir akşam yemeği veren Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, iki ülke arasındaki tarihi bağlar bulunduğunu belirtti.



"20. yüzyılda milletlerimiz acı veren koşullara maruz kaldılar" diyen Papulyas, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları ile Pontus Rumları ile ilgili Yunan iddialarını unutmayacaklarını söyledi.



Papulyas, "Yunanistan'ın, kovalanan Ermeniler'e iltica sağlayan az sayıdaki ülkeden birisi olmasından gurur duyuyoruz. Ülkelerimiz doğal müttefiktirler ve stratejik ilişkilerimizi her alanda derinleştirmeyi arzu ediyoruz" dedi.



Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değinen Papulyas, Yunanistan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesindeki gidişatı büyük bir ilgi ile izlediğini belirtti.



"İlişkilerin iyileşmesi, sınırların açılması ile Türkiye'nin politikasının güvenilirliği sınanmaktadır" ifadesini kullanan Yunanistan Cumhurbaşkanı, ''AB'ye üye olmak isteyen bir ülkenin, komşu ülkenin sınırlarını kapatıp, ambargo koşulları yaratarak ekonomiyi soluksuz bırakmasının kabul edilemez olduğu" düşüncesini dile getirdi.



Sarkisyan ile bugün öğle saatlerinde biraraya gelen Papulyas, "iki ülkenin tarihi derinliği olan ilişkilere sahip oldukları değerlendirmesinde bulunmuş ve aralarında kanbağı ilişkisi olduğunu" vurgulamıştı.



Atina Haber Ajansı'nın haberine göre Papulyas, ''Yunanistan ile Ermenistan'ın büyük acılar çekmiş halklarının olağanüstü barbarlıklara maruz kaldıkları ve aynı barbar tarafından katledildikleri'' idialarını da dile getirmişti.





