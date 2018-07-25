Yunanistan'daki yangınlarda ölü sayısı 81'e yükseldi

T24 Haber Merkezi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki büyük ormanda çıkan yangının ikinci gününde ölü sayısının en az 81 olduğu belirtildi. Çıkan yangın sonucunda 187 kişinin yaralı olduğu bildirilirken yaralıların 23'ünün çocuk olduğu kaydedildi. Yaklaşık bini aşkın evin yandığı Mati'de yangın söndürülürken dağlık kesimlerde yangının devam ettiği belirtildi. Bölgedeki türk bayrakları yarıya indirildi.

İtfaiye memuru Stavrula Marili'nin öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada 79 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İtfaiyenin açıklamasında, "Şimdiye kadar düzinelerce kayıp kişiler için telefon aldık. Tespit etme süreci devam ediyor ama şu ana kadar 79 kişinin kimliği tespit edildi. Mati, Rafina ve Nea Vunca'da kayıp şahıslar için devriyeler arama yapmaya devam ediyor. Kayıp çağrıları için 199'u aramalarını hatırlatırız" denildi.

Atina'da yardım toplanmaya başlandı. Devlet bir organiazsyon yapmaya çalışırken, kan bağışında kuyrukların oluştuğu öğrenildi. Halkın mağdurlara giyecek ve yiycek yardımında bulunduğu bildirildi.

AB bayraklarını yarıya indirdi

Yunanistan'da yaşanan yangınlar sonucu hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan etmesinin ardından Avrupa Birliği bayraklarını yarıya indirdi.

AB resmi instagram hesabından paylaştığı görselde, "Bu zor zamanlarda Yunan halkının yanındayız. Büyük bir acıya sebep olan yakıcı yangının kurbanlarının arkadaş ve ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Atina ve çervesinde OHAL ilan edildi

Dün Bosna Hersek'e yapacağı resmi geziyi, operasyonu koordine etmek için yarıda kesen Başbakan Aleksis Çipras itfaiyecilerinin işinin 'çok zor' olduğunu söyledi.

2 gündür devam eden yangın sonucunda Atina ve çevresinde OHAL ilan edilirken, konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Aleksis Çipras, Yunanistan'ın zor bir sınavdan geçtiğini belirterek 3 günlük ulusal yas ilan ettiklerini açıklamıştı.

'15 yangın eş zamanlı başladı'

Afetlere karşı sivlleri korumu ajansının yetkilisi Yanna Çupra "Atina'da 3 farklı cephede 15 yangın eş zamanlı olarak başladı" dedi.

Yunanistan'ın yardım talebi sonrası Kıbrıs ve İspanya da ülkeye itfaiyeci ve uçak gönderdi.

Kıbrıs'tan 60 itfaiyeci gönderilirken İspanya'dan da iki yangın müdahale uçağının bölgeye gitmesi bekleniyor.