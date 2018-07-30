Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu; muhalefet Çipras'a tepkili

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesinde çıkan yangın sonucunda şu ana kadar en az 91 kişi hayatını kaybederken, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri, 25 kişinin kayıp olduğunu açıklandı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yangına ilişkin olarak ön rapor hazırladı. Buna göre, Mati'nin tepesinde yer alan kısımda bir kişinin kuru otları yakması sonucunda yangının çıktığı belirtildi.

Atina'da bulunan ve T24'e konuşan gazeteci Engin Baş, rapora değinerek, "Yangın Mati'nin tepesinde bulunan kısımda çıktı, rüzgarın yoğun olmasından dolayı bir anda birçok noktaya ulaştı. Bu da tabii sayının artmasına neden oldu" dedi.

Baş, birçok insanın aşırı dumandan yönünü kaybederek, sahil yerine ormanın içine doğru gittiğini bunun yanı sıra sahilde de dumandan zehirlenerek insanların hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bölgenin 60 yıldır hükümet tarafından resmi yerleşim yeri olarak tanınmadığını belirten Baş, "Mati, insanların kafasına göre yazlık yaptığı, kaçak yerleşimde bulunduğu bir bölge. Yolların bazısı hâlâ patika. 26 kişinin arabanın içinde ölü olarak bulunduğu yol tek şerit. Nea Makri, buraya 5 km uzaklıkta bir yerleşim bölgesi. Oraya kadar sıçramadı yangın ama burada yollar daha düzgün" diye aktardı.

"Çipras kendini kurtarmayı başarır"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a karşı muhalefetin yoğun bir tepkisi olduğunu da bildiren Baş, muhalefetin özür dilemesini istediğini kaydettiği Çipras'ı istifaya zorladığını dile getirdi. Baş şöyle devam etti:

"Yunan halkının şikâyeti yangında hükümetin iyi bir organizasyon yapmaması. İlk başta herkes Yunanistan'daki olağan bir orman yangını gibi düşündü. Bu kadar büyük olabileceğini kimse beklemiyordu.

"Olay başladığı zaman, saat 17-18:00 gibi Başbakan Çipras'ın haberinin olması, Bosna'da ziyaretini yarıda keserek Yunanistan'a dönmesinin ardından saat 22:00'ye kadar herhangi bir müdahalede bulunulmaması Yunan halkının tepkisini çekiyor."

Çipras'ın istifa etmekten çok kabine değişikliğine gidebileceğini belirten Baş, "Yunanistan'da muhalefete yakın medya organları şu an kabinenin değişeceği ihtimalini konuşuyor. Çipras akıllı bir siyasetçi, bu durumdan da kendini çıkarmayı başarır" dedi.

Bütçedeki kesintiler yangına sebep değil

Ülkedeki kriz nedeniyle bütçede kesintiye gidilmesinin yangın için önemli bir sebep olamadığını ifade eden Baş,, "Avrupa Birliği'nin sert kemer sıkma politikasının sonucu değil bu. Direkt kesintilerle ilişkilerdiremeyiz, bu kesintilere gidilmeseydi de bu kadar zarar görülebilirdi" ifadesini kullandı.