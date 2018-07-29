Yunanistan'daki yangında ölü sayısı 88'e yükseldi; kayıplar için aramalar devam ediyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi Mati'de çıkan yangın sonucunda şu ana kadar ölü sayısı en az 88'e ulaştı. Kayıp vatandaşlar için arama çalışmaları devam ederken, 43 kişinin yoğun bakımda bulunduğu belirtildi.

23 Temmuz Pazartesi günü Attika bölgesinde yer alan Rafina'daki ormanda çıkan, Mati ve Nea Vunca'ya kadar yayılan yangında ölü sayıları artmaya devam ediyor. Yangının 4. gününde Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, ülkesindeki yangın faciasına ilişkin, "Araştırma birimleri tarafından yapılan tahkikatlara göre, kundaklama ve cezai suçları işaret eden ciddi bulgular var." demişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yangının ardından olağanüstü gerçekleştirilen kabine toplantısı öncesinde bakanlar kuruluna seslenerek, "Ölüler konuşamaz ama onların hatırasına saygı olarak doğru olanı söylemek boynumuzun borcu. Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin siyasi sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum" demişti.