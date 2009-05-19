Yunanistan'daki üsse Türk komutan

Eskişehir'deki NATO Harekat Merkezi'nin görevleri Yunanistan Larissa'ya devredildi. Merkezde dönüşümlü olarak Türk ve Yunan komutanlar görev yapacak.



Böylece Yunanistan'ın bağımsızlığını kazandığı, 25 Mart 1821 tarihinden bugüne geçen yaklaşık 190 yıllık aradan sonra Yunan topraklarında ilk kez bir Türk general komutanlık yapmış olacak.



Akşam Gazetesi'nin haberinme göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın Brüksel'deki NATO Karargahı'na düzenlediği basın turu sırasında, NATO'nun yeni yapılanmasıyla ilgili önemli gelişmeler ortaya çıktı.



NATO yeniden yapılanırken, mevcut 10 Birleşik Harekat Merkezi'nin (CAOC) 6 tanesini kapattı. Kapatılan CAOC'lar arasında Eskişehir'deki NATO üssü de yer aldı. Eskişehir'in görev ve sorumlulukları Yunanistan'ın Larissa'daki CAOC'una devredildi. Larissa'daki CAOC, İzmir'deki NATO Komutanlığı'na (Component Command - CC) bağlandı.



Larissa'daki CAOC'a Türkiye ve Yunanistan'ın dönüşümlü olarak komuta etmesi karara bağlandı. Üssü dönüşümlü olarak ikişer yıl korgeneral rütbesindeki bir Türk general ile Yunanlı general yönetecek.



Yunanistan'ın bağımsızlığını kazandığı, 25 Mart 1821 tarihinden bugüne geçen yaklaşık 190 yıllık aradan sonra Yunan topraklarında ilk kez bir Türk general komutanlık yapacak.



Larissa Hava Üssü, Ege Denizi üzerinde Türk ve Yunan jetleri arasında yaşanan 'it dalaşı' açısından hayati bir önem taşıyor. Yunanistan, Ege Denizi üzerinde Türk uçaklarına yaptığı tacizleri Larissa ile ona bağlı olan hava üslerinden kaldırdığı uçaklarla gerçekleştiriyor.



Türkiye, Ege üzerinde yaptığı tüm uçuşları, NATO kanalıyla Larissa'ya bildiriyor. Ancak Yunanistan, NATO üzerinden yapılan bildirimi dikkate almıyor, Türk uçaklarını taciz ediyor.



Büyük ironi



Larissa'ya bir Türk korgeneralin atanmasıyla iki ülke arasında yaşanan 'it dalaşları' da ilginç bir tablo oluşturacak. Larissa'daki Türk komutan, kendi ülkesinin uçaklarını taciz edecek Yunan jetlerinin pistten kalkışını izleyecek. Yunan ve Türk jetlerinin havadaki hareketleri ise önündeki radar monitörüne düşecek. Karargahta hararetli tartışmalar doğabileceği belirtiliyor.



Yeraltında dev üs



1 Eylül 1999'da faaliyete başlayan Eskişehir'deki tesis, NATO'nun en güneyindeki hava harekat merkezi olarak görev yapıyordu. Yerin altında 90 metre çapında, 15 metre yüksekliğinde bir yarımküre içine inşa edilen üç kattan oluşan tesis olağanüstü güvenlik önlemleriyle korunuyor. Biri kapanmadan diğeri açılmayan çelik kapılardan geçildikten sonra 2 bin 900 metrekarelik ilk kata giriliyor. Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara karşı korunan tesiste otomatik yangın söndürme sistemi bulunuyor. Bu üs artık NATO'ya değil Türk Hava Kuvvetleri'ne tahsisli olarak faaliyet gösterecek.