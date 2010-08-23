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Dünya

YUNANİSTAN'DAKİ SOYGUNCU TESLİM OLDU ATİNA (A.A)

23 Ağustos 2010 18:27

-YUNANİSTAN'DAKİ SOYGUNCU TESLİM OLDU ATİNA (A.A) - 23.08.2010 - Yunanistan'ın Pire kentinde bir banka şubesine giren ve 4 kişiyi rehin alan soyguncunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirildi. Yunan televizyonları, kent merkezindeki Yunanistan Milli Bankası şubesine giren ve çalışanlar ile müşterileri rehin alan silahlı soyguncunun, rehineleri serbest bırakmasının ardından teslim olduğunu duyurdular.  Rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Banka şubesine öğle saatlerinde giren silahlı 3 soyguncu, kasada bulunan parayı almak istemişti. Olay yerine polis ekiplerinin ulaşmasıyla 2 soyguncu kaçmış, ancak daha sonra yakalanmıştı. Polis kaynakları, soyguncuların yabancı uyruklu olduklarının sanıldığını açıkladı.

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