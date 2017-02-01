Yunanistan'daki sekiz Türk askeri tutuklu kalacak

Atina'daki mahkeme sekiz Türk askerinin iltica başvurusuyla ilgili süreç devam ettiği sürece, tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi. Yunan polisinin askerlerin güvenliğini gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde mahkemeye başvurduğu bildirildi. Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin 8 Türk askerinin iade edilmemesine ilişkin kararının ardından Yunanistan'a iltica başvurularının sonuçlanmasını bekleyen askerler, polisin gözaltı sürelerini kamu düzeni ve güvenliği gerekçe göstererek üç ay daha uzatması kararını yargıya taşımış, serbest bırakılmayı talep etmişlerdi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi ocak ayında verdiği kararda, sekiz Türk askerinin Türkiye'ye iade edilmemesine hükmetmişti. Mahkeme askerlerin adil bir yargılama sürecine tabi tutulmayacakları ve işkenceye maruz kalabilecekleri gerekçesiyle askerlerin iadesini reddetmişti.

Sekiz asker geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunmuştu. Askerler darbe girişimiyle ilgileri olmadığını ileri sürmüş, orduda arama ve kurtarma pilotu olarak görev yaptıklarını kaydetmişlerdi.

Ankara askerlerin Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, askerlerin iade edilmemesi halinde Türkiye'nin Yunanistan'la imzaladığı geri kabul anlaşmasının iptali gibi seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirtmişti. Yunan tarafı ise Yunanistan’ın bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak yargının bağımsızlığına dikkat çekmişti.

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dpa, /HT/BK