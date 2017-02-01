T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'daki sekiz Türk askeri tutuklu kalacak

Yunanistan'da mahkeme, darbe girişimi sonrasında ülkeye iltica talebinde bulunan sekiz Türk askerinin tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

01 Şubat 2017 21:39

Atina'daki mahkeme sekiz Türk askerinin iltica başvurusuyla ilgili süreç devam ettiği sürece, tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi. Yunan polisinin askerlerin güvenliğini gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devam etmesi yönünde mahkemeye başvurduğu bildirildi. Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin 8 Türk askerinin iade edilmemesine ilişkin kararının ardından Yunanistan'a iltica başvurularının sonuçlanmasını bekleyen askerler, polisin gözaltı sürelerini kamu düzeni ve güvenliği gerekçe göstererek üç ay daha uzatması kararını yargıya taşımış, serbest bırakılmayı talep etmişlerdi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi ocak ayında verdiği kararda, sekiz Türk askerinin Türkiye'ye iade edilmemesine hükmetmişti. Mahkeme askerlerin adil bir yargılama sürecine tabi tutulmayacakları ve işkenceye maruz kalabilecekleri gerekçesiyle askerlerin iadesini reddetmişti.

Sekiz asker geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunmuştu. Askerler darbe girişimiyle ilgileri olmadığını ileri sürmüş, orduda arama ve kurtarma pilotu olarak görev yaptıklarını kaydetmişlerdi.

Ankara askerlerin Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, askerlerin iade edilmemesi halinde Türkiye'nin Yunanistan'la imzaladığı geri kabul anlaşmasının iptali gibi seçeneklerin gündeme gelebileceğini belirtmişti. Yunan tarafı ise Yunanistan’ın bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak yargının bağımsızlığına dikkat çekmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, /HT/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanTürkYüksek MahkemesiTürkiyeTemmuzDışişleri Bakanı MevlütTürkiye YunanistanYunanistan&rsquo;ınDeutsche Welle Türkçe dpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24