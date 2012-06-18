Yunanistan'daki seçimler Avrupa piyasalarını yükseltti

Yeni Demokrasi Partisi, Yunanistan'a Avrupa Birliği ve IMF tarafından verilen kurtarma paketini destekliyor.

Kurtarma paketinin kemer sıkma koşullarına karşı çıkan Syriza partisinin seçimi kazanıp Yunanistan'ın Euro bölgesinden atılmasına neden olmasından endişe duyuluyordu.

Fransa'nın Cac endeksi bu sabah %1.8 yükselirken Almanya'nın Dax'ı da %1.5 arttı.

Asya ülkelerinin piyasaları da yükselişe geçti.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'nin Kospi'si %1.5 artış gösterirken Avustralya'nın ASX 200'ü de %1.9 arttı.

İngiltere'nin FTSE 100'ü ise %1.3 arttı.

Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisi'nin lideri Antonis Samaras ''Yunan halkı bugün Avrupa yolunda ve Euro bölgesinde kalmak için oy verdi'' dedi.



'Rahatlama hissi'



Yunanistan'daki seçimler sadece Euro bölgesi liderleri tarafından değil, aynı zamanda tüm dünyadan yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyordu.

Yunanistan bir süredir büyük bir borç krizi ile boğuşuyor.

Şu ana dek ülkeye 110 milyar euro ve 130 milyar euro değerinde iki kurtarma paketi verildi.

Ancak, Avrupa Birliği ve IMF ülke ekonomisini kurtaracak parayı verirken aynı zamanda Yunanistan'a oldukça ağır kemer sıkma politikaları dayattı.

Bu yeni tasarruf politikaları Yunanistan'da bir çok protestoya neden oldu ve Syriza partisi seçimi kazanması durumunda kurtarma paketleri ile birlikte gelen koşulları tartışmaya açacağını söyledi.

Syriza'nın bu çıkışı nedeniyle Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile anlaşmaya varamayıp Euro bölgesinden ayrılabileceğine dair korkular doğdu.

Böyle bir hamlenin krizi Avrupa'nın geri kalanına yayabileceğinden ve global ekonomiyi yaralayabileceğinden endişe ediliyordu.

Uzmanlar, Yunanistan'da seçmenin kurtarma paketlerini ve tasarruf politikalarını destekleyen Yeni Demokrasi Partisi'ni seçmesinin ardından bu korkuların bir süre için rafa kaldırıldığını söyledi.

Rakuten Securities'in Piyasa Uzmanı Masayuki Doshida ''Bugün kesinlikle piyasalarda bir rahatlama hissi olacak'' dedi.



Geniş kazanımlar



Kazanan sadece borsalar olmadı.

Euro ABD doları karşısında %1 değer kazandı ve Asya'da bu ayın en yüksek değeri olan 1.2748 dolardan satıldı.

Uzmanlar, Yunanistan'daki kriz tamamen sonuçlanmamış olsa da yatırımcıların ülkedeki seçimlerin ardından normalleşmenin yakın olduğuna inandıklarını düşünüyor.

Fat Prophets'den David Lennox ''Bir noktada bu kriz tam anlamıyla sona erdiğinde dünyanın geri kalanından Avrupa'ya çok büyük bir sermaye akışı olacak. Daha şimdiden krizin çözülmeye başladığının göstergeleri mevcut'' dedi.

Doların güç kaybetmesi ile petrol fiyatları da yükseldi.



'Aşırı tepkisel'



Bazı uzmanlar yatırımcıların piyasalardaki yükselişe ihtiyatlı yaklaşmaları gerektiği görüşünde.

Julius Baer'in Asya Araştırmaları Bölüm Başkanı Mark Matthews ''Bu günlerde piyasalar aşırı tepkiselleşti'' dedi.

Matthews seçim sonuçları Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkma ihtimalini ortadan kaldırdıysa da hala çözülmesi gereken bir borç krizi var dedi.

Bölge politikacıları borç krizinin nasıl çözülmesi gerektiği konusunda oldukça farklı görüşlere sahip.

Matthews'e göre kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadığı sürece piyasalar dengesiz ve tepkisel kalacak.

Aynı zamanda bazı uzmanlar İspanya gibi ülkeleri vurması beklenen yeni krizlerin piyasaları yeniden yaralayabileceğini düşünüyor.

İspanya tahvilleri geçen hafta yine rekor bir fiyata ulaştı, bu da yatırımcıların Madrid'in borçlarını ödemekte zorlanacağına inandığını gösteriyor.

Ülkenin 10 yıllık tahvilleri 14 Haziran'da %7 değer kazandı.

Bir çok uzman bu oranın uzun vadede sürdürülemez olduğu görüşünde.

Her ne kadar tahvil fiyatları günün ilerleyen saatlerinde az da olsa düştüyse de uzmanlar ülkenin ödemesi gereken faiz oranının önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceğini düşünüyor.

Geçen Çarşamba günü Moody's İspanya'nın kredi notunu ''çürük'' ün biraz üzerinde olarak belirlemişti.

(BBC Türkçe)