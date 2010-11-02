-YUNANİSTAN'DAKİ PKK KAMPI KAPATILIYOR ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Terör örgütü PKK mensuplarını yıllardır barındıran ve kaçak göçmenlerin geçiş noktası olarak kullanılan ''Lavrion Mülteci Kampı''nın kapatılacağı bildirildi. AB ülkelerinden yardım isteyen Yunanistan'ın ülkede yaşanan ekonomik krizi gerekçe göstererek, sıkıntı yaşanmasına neden olan Lavrion Mülteci Kampı'nı kapatmak üzere harekete geçtiği belirtildi. Terör örgütünün Lavrion Kampı'nı insan ticaretinde Avrupa'ya açılan bir üs olarak kullandığının ortaya çıkması üzerine uluslararası kamuoyundan yükselen tepkiler karşısında harekete geçen Yunanlı yetkililerin, iki gün sonra kampa her türlü gıda, giyecek, ilaç gibi malzemenin girişinin yasaklanacağını duyurarak, kampın kapatılacağı yönünde mültecileri uyardığı kaydedildi. Irak, İran, Suriye, Türkiye ve Afganistan'dan 5-7 bin avro karşılığında Yunanistan'a getirilen Kürt ve Afgan kökenli mültecileri, Lavrion Mülteci Kampı'na yerleştiren terör örgütü PKK'nın, kampta kalan mültecilere yapılan her türlü gıda, sağlık ve giyeceklere el koyduğu, ayrıca 10 bin avro veren veya bunun karşılığında senet imzalayarak örgüte borçlanan mültecileri, örgüt tarafından temin edilen sahte kimliklerle Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçirdiğine dair tespitler yer aldığı belirtiliyor. Atina'nın güneydoğusunda bulunan küçük liman kenti Lavrion'daki kampın kapatılacağı yönündeki uyarı sonrasında, PKK'lı teröristlerin kışkırtmasıyla kampta kalan mültecilerin eylem yapmaya hazırlandıkları, ancak Yunanlı yetkililerin eylemleri yönlendirdiği belirlenen 4 PKK'lıyı gözaltına alması sonrasında, mültecilerin kampı boşaltma hazırlıklarına başladıkları öne sürüldü. Avrupalı yetkililer, 2010 yılının ilk yarısında yakalanan yaklaşık 50 bin göçmenin büyük çoğunluğunun Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçiş yapan Kürt kökenli mülteciler olduğunu belirtiyor. Geçen yıl kampta kalan mültecilerin yoğun şikayeti üzerine Yunanlı yetkililerin PKK sorumluları hakkında soruşturma başlatmaları ve denetimleri artırmaları üzerine, Lavrion Mülteci Kampı'nın giriş kapısına barikat kuran PKK mensupları, kampa gıda girişine de izin vermeyerek, açlık grevine zorlamak suretiyle kampta kalan mültecilerin hayatlarını tehlikeye atmıştı. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde PKK'lı teröristlerin, Suriye'den Yunanistan'a yatırım amacıyla gelen Suriyeli 2 şirket temsilcisini Lavrion Mülteci Kampı'na götürerek, burada işkence yaptıkları ve şirkete ait yaklaşık 500 bin avroya el koydukları ifade edilmişti. Suriyelilerin şikayeti üzerine Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucunda işkence talimatını verdikleri söylenen Lavrion Mülteci Kampı sorumlularından Kemal Ç. ve Rasim A. ile birlikte işkenceyi gerçekleştirdiği ifade edilen ''Fırat'' ve ''Serhat'' kod adlı örgüt mensupları gözaltına alınmış, ancak daha sonra ''tutuksuz'' yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.