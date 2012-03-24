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Spor

Yunanistan'daki olaylı derbinin cezaları belli oldu

Yunanistan Ligi'nde olaylı geçen Panathinaikos - Olympiakos derbisinin faturası federasyon tarafından kesildi

24 Mart 2012 12:35

 

T24 - Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'un evinde Olympiakos'u ağırladığı olaylı derbinin faturası ağır oldu.

Yunanistan Ligi'nde olaylı geçen Panathinaikos - Olympiakos derbisinin faturası federasyon tarafından kesildi.

82. dakikada taraftarların taşkınlığı sonrası yarım kalan mücadele, 3-0 Olympiakos galibiyetiyle tescil edilirken, Panathinaikos'a ağır cezalar verildi.

Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı ekibin 3 puanı silindi ve bunun yanına 4 maç seyircisiz oynama, 335 bin dolar para ve gelecek sezon geçerli olmak üzere 2 puan silme cezası da eklendi.

Son 5 haftasına girilen Yunanistan Ligi'nde bu cezanın ardından 2. sıradaki Panathinaikos 51 puana düştü. Lider Olympiakos ise 61 puana yükseldi.

 

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