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Dünya

Yunanistan'daki kriz hayat kadınlarını başka ülkelere itiyor

Atina’da üç yıl öncesine kadar 100 Euro olan fuhuş pazarlığı kriz yüzünden 5-10 Euro’dan başlayacak kadar düştü

20 Ekim 2012 22:32

Yunanistan’da krizle birlikte patlayan fuhuş sektöründe fiyatların düşmesi, hayat kadınlarını başka ülke arayışlarına itiyor. İtalya’da polis Yunanlı hayat kadınlarının yakalayınca, Atina’da gazetelerde “Hayat kadınları İtalya’ya göç ediyor” başlıkları atıldı.

Yorgo Kırbaki'nin hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, İtalya polisinin, Pugila bölgesinde müşteri arayan Yunanlı hayat kadınları yakalaması Atina’da şaşkınlık yarattı. İll Messaggero gazetesinin haberi Atina’da “Yunanlı hayat kadınları İtalya’ya göçediyor” başlığıyla duyurulurken, bunun ülkedeki ekonomik krizin bir sonucu olduğu belirtildi.

Haberde ekonomik krizin Yunanistan’da fuhuş sektöründe patlamaya yol açtığı belirtildi.  Yunanlı Proto Thema gazetesi ise bir süre önce, binlerce ev kadını ve üniversite öğrencisinin ekonomik kriz yüzünden fuhuşa yöneldiğini yazdı. Haberde, sadece başkent Atina’da çoğu ev kadını 3 bin Yunanlının her gece Atina caddelerinde müşteri beklediği, internet aracılığıyla müşteri arayan bin kadının da büyük bölümünün üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

Atina’da üç yıl öncesine kadar 100 Euro olan fuhuş pazarlığı kriz yüzünden 5-10 Euro’dan başlayacak kadar düştü.

 

'Çocuklar açsa her şey yapılır'

 

Gazeteye göre, polis baskınlarda yakaladığı Yunanlı hayat kadınlarının vesikaları olmadığı gibi sağlık kontrolünden de geçmediklerini tespit etti. Polis Teşkilatı’nda üst düzey bir görevli “Çocuklarına bakamadıklarından kötü yola düşmüş anneleri görmek bizi kahrediyor” derken, hayat kadınlarından biri de “İşsizsen ve çocukların açsa herşeyi yaparsın. Kaybedecek ne var ki” dedi.

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