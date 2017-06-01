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Dünya

Yunanistan'daki greve sınır kapılarında önlem

Yunanistan'a kara sınırından geçişe kontrollü olarak izin verilecek

01 Haziran 2017 02:18

Yunanistan'da Ekonomi Bakanlığı personelinin grevi nedeniyle, Edirne'den bu ülkeye açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında yarın sadece taze balık taşıyan TIR'ların geçişine izin verilecek.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Yunanistan'da yarın Ekonomi Bakanlığı personelinin yapacağı grev nedeniyle Edirne'den bu ülkeye İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından çıkış yapacakları uyardı. Açıklamada, "Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies Gümrük Kapıları'nda Ekonomi Bakanlığı'nda görevli personelin yapacağı grev dolayısıyla İpsala Gümrük kapımızda 01.06.2017 tarihinde 07.00-00.00 saatleri arasında sadece taze balık taşıyan TIR'ların geçişine izin verilecektir. Kuru ve dondurulmuş yük taşıyan ve zirai karantinaya tabi TIR'ların geçişine ise izin verilmeyecektir. Otomobil ve otobüslerin geçişleri ise kontrollü olarak yapılacaktır. Pazarkule Gümrük kapımızda ise 1-2.06.2017 tarihleri arasında 00.00-00.00 saatlerinde 24 saat süreyle otomobil ve otobüslerin geçişi kontrollü olarak yapılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

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