Yunanistandaki greve ordu 'dur' diyecek

T24

'Kamuya tehdit'

Hükümetin iş bırakma eylemlerine son vermeleri için tanıdığı 24 saatlik sürenin sonunda, nakliyeciler geri adım atmayacakları mesajını veriyor.33 bin nakliyecinin Pazartesi günü başlattığı eylem nedeniyle pek çok mal satış noktasına ulaşmıyor, akaryakıt, gıda, ilaç ve diğer stokların tükenmesi hükümeti olağanüstü adımlara sevkediyor.Son olarak hükümet sözcüsü, acil ihtiyaç malzemelerinin nakli için askeri kamyon ve nakil araçlarının devreye gireceğini söyledi.Sözcü Yorgo Petalotis, planın 'en kısa zamanda' uygulamaya konacağını söyledi.Buna göre orduya ait tankerler petrol rafinerilerinden hastane ve liman gibi kritik noktalara akaryakıt taşıyacak.Donanma da gerekli malzemeleri adalara ulaştıracak.Grev sürerken hükümet, sendikalı olmayan sürücülere başvurarak açığı gidermeye çalışıyor.Ültimatom etkili olmadıBaşbakan Yorgo Papandreu, dün de eylemcileri greve son vermeye zorlamak amacıyla bir kararname hazırlamıştı.Kararname eyleme son vermeyen kamyoncuların tutuklanmasına ya da nakliye lisanslarına el konmasına izin veriyor.Benzin satan istasyon bulmak güçAncak bu adım da eylemcileri yıldırmadı.Karşılıklı görüşmelerin beşinci gününde, hükümetin sunduğu ek tavizleri reddeden eylemciler kontak kapatmayı sürdüreceklerini söylüyor.Atina-Selanik yolu gibi ana arterlerin kenarları da parketmiş kamyoncularla dolu.Nakliyeciler sendikasının lideri Yorgo Zortzatos, eyleme katılanlara seslenerek "Kampanyamızı etkili şekilde sürdüreceğiz. Bizler sadece elimizdekileri korumaya çalışan emekçileriz" dedi.Göstericiler daha sonra parlamentoya barışçı bir yürüyüş yaptı.Polis ülkenin kuzeyindeki bir rafineri önünde ise çatışma çıktığını bildirdi. Olayların grev yapan kamyoncuların hükümetin görevlendirdiği bir kamyonun rafineriyi terketmesini engellemesiyle başladı.Dün de polis, ulaştırma bakanlığı önünde eylem yapan 500 kadar protestocu ile çatışmaya girmişti.Kamyoncuların grevi, ülkede karayolu taşımacılığına darbe indirmesinin yanında, ciddi bir akaryakıt sıkıntısı başgöstermesine yol açtı.Hükümet de olağanüstü kararnameye gerekçe olarak, gıdadan yakıt ve ilaca, temel ihtiyaçların nakledilememesinin kamu sağlığını tehdit etmesini gösterdi.Çoğu benzin istasyonu akaryakıtsız kalırken, bazı turistler ulaşım araçları çalışmadığından tatillerini iptal etmek zorunda kaldı.Kamyoncular lisans ücretlerini düşürme yolundaki planlara karşı çıkıyor. Bu ülkenin IMF desteği ile aldığı kurtarma paketinde, sektörün liberalleştirilmesine yönelik talepler arasındaydı.Sendikalar halen sektördeki işletmecilerin lisans için 300 bin euro'yu bulan ücretler ödemiş olduğunu belirterek, fiyatın düşürülmesine karşı çıkıyor. Bu ücretler işini devreden nakliyecilerce satılabildiği için de yatırım kaynağı olarak görülüyordu.