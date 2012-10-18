Yunanistan genel greve gitti, eylemlerde bir kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen gösteriler sırasında, 65 yaşındaki bir kişinin "kalp yetmezliği" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan sendikaları son üç hafta içindeki ikinci kez 24 saat süreyle greve gidiyor.

Atina'da bugün on binlerce kişi Sintagma Meydanı'nda toplanarak hükümetin önümüzdeki ay yürürlüğe koymayı planladığı yeni kesintileri protesto etti.

Protestolar sırasında 65 yaşındaki bir erkek kalp yetmezliği nedeniyle hayatını haybetti. Söz konusu kişinin ölümünde polisin biber gazıyla müdahalesinin etkili olduğu öne sürüldü.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Hastaneye getirilen 65 yaşındaki erkeğe yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Ölen kişinin bedeninde herhangi bir yara bereye rastlanmadı” dedi.

Atina Emniyeti’nden bir kaynak ise ölen kişinin çatışmaların çok yakınındaki bir kilisenin önünde bir bankta bulunduğunu belirtti. Yunan basınında ise ölen kişinin Sintagma Meydanı’nda bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık yetkilisi, protestolar sırasında çıkan çatışmalarda iki kişinin de yaralandığını söyledi.

Dört kişiden biri işsiz

Yunanistan ekonomisi beş yıldır küçülmeye devam ediyor ve şu anda ülkede her dört kişiden biri işsiz.

Özel sektörde örgütlü GSEE sendikasının başkanı Yannis Panagopulos "Hükümet bu defa Troyka'nın saçma taleplerini reddetmek zorunda. Yıkım getirecek önlemler almayı kabul etmek toplumu çaresizliğe itmek demektir. Bunun sonuçları da gösteriler de sonsuza kadar devam eder" diye konuştu.

BBC'nin Atina'daki muhabiri Mark Lowen koalisyon partilerinin liderlerinin işçi çıkarmanın boyutları ve diğer kemer sıkma önlemleri üzerinde anlaşamadığını ve hükümetin şimdiden çatırdamaya başladığını söylüyor.

BBC muhabiri öfkenin devlete olan inancı azaltmasıyla Yunanlıların hızla siyasi aşırılıklara yöneldiklerini, bunlardan birinin de neo-Nazi Altın Şafak partisi olduğunu belirtiyor.