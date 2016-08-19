Yunanistan'daki firari askerlerin mülakatları başladı



Darbe girişiminin ertesi günü helikopterle Yunanistan' a kaçan 8 Türk askerinin, iltica taleplerine yönelik görüşmelere cuma günü başlandı. Cuma Gelecek hafta devam edecek süreçte, ikisi yarbay,dördü yüzbaşı ve ikisi astsubay 8 firari asker, ikişerli olarak mülakattan geçecek ve iltica taleplerinin gerekçelerini savunacaklar.

Firari askerlerin mülakatlarında, "darbe ile ilişkileri olmadıkları; aldıkları emir üzerine yaralıları toplamak amacıyla havalandıklarında ateşe tutuldukları için Yunanistan'a kaçmayı tercih ettikleri" gibi iddialarını tekrarlamaları bekleniyor.

Prosedür nasıl devam edecek?

İltica talebinde bulunanlara uygulanan prosedüre göre, 8 askerin ilk aşamada verecekleri mülakatlardan sonra, talepleri ret edilirse, 8 askerin temyize başvurarak ikinci bir mülakattan geçmeleri öngörülüyor. Bu sürenin de eylül ayı ortalarını bulabileceği tahmin ediliyor.

Bu sürenin de tamamlanmasından sonra yargı organlarının 8 askerin iltica talepleri konusunda, ya talepleri kabul etmesi ya da Türkiye'ye iade edilmelerini öngören kararlar arasında bir seçim yapması gerekecek.

Bu arada Türkiye Adalet Bakanlığı'nın 8 askerin Türkiye'ye iadesi ile ilgili hazırlanan dosyalar da Yunan Adalet Bakanlığı tarafından inceleme altına alındı. Atina Savcılığı'na teslim edilen dosyalar hakkındaki ilk kanaatin önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

Bu dosyalarda 8 askere "Türkiye Cumhuriyeti devletini lağvetmek, Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsü, Anayasa'yı ihlal etmek, demokratik işlemlerle seçilmiş yasal hükümeti devirmek" gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor.

Hükümet iadeden yana ancak…

Yunan hükümet yetkilileri zaman zaman yaptıkları açıklamalarında, Türkiye'nin 8 askerin iadesi ile ilgili talebinin haklı bir talep olduğunu ve askerlerin Türkiye'ye iadelerinden yana olduklarını belirtmişlerdi.

Bu arada Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Yunan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın Perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinde bu konuyu da ele aldıkları ve Tsipras'ın Yıldırım'a, 8 askerin kaderinin ne olacağına yargının karar vereceği ve yargı işlemlerinin gecikmeye maruz kalmayacağını belirttiği öne sürüldü.

"Darbeden kaçmak başka, darbeci olarak kaçmak başka" görüşünü savunan hükümet yetkililerine rağmen, hukuk çevreleri, 8 askerin iltica taleplerinin "BM ve AB'nin insan hakları mevzuatının ve Yunan yasalarının öngördüğü biçimde incelenmesi gerektiği" görüşünü savunuyorlar.

Bu çerçevede iltica talebinde bulunan Suriyeli sığınmacılara uygulanan işlemler ne ise iltica talebinde bulunan 8 askere de aynı işlemlerin uygulanmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken hukuk çevreleri, "8 asker bu haklardan yararlanarak zaman kazanmayı amaçlıyorsa da prosedüre göre iltica talepleri işlemlerinde iltimas türü yasadışı herhangi bir usulsüzlük arz etmediğinden" söz ediyorlar.

Siyasi yorumcular ise askerlerin Türkiye'ye iade edilmemesi olasılığında Türk-Yunan ilişkilerinin ağır bir darbe alacağından endişe duyuyorlar.