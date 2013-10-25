Yunanistan'daki kayıp kızın annesi bulundu

Yunanistan'da geçtiğimiz hafta bir Roman mahallesinde bulunan "Maria" isimli kız çocuğunun ailesinin Bulgaristan'da yaşadığı ortaya çıktı. Küçük kızın annesinin 35 yaşındaki Sasha Ruseva olduğu DNA testiyle kanıtlandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin, kız çocuğunun ailesinin Bulgaristan'da yaşadığı iddiası doğrulandı. Maria'nın annesi Sasha Ruseva ve baba Atanas Ruseva'nın Bulgaristan'ın güneyindeki Nikolovo'da yaşadığını belirten gazete, 10 çocuk sahibi olan Bulgar bir ailenin kızı olduğunu yazdı. 35 yaşındaki Sasha R., birkaç yıl önce Yunanistan'a çalışmak için gittiğinde bir çocuk dünyaya getirdiğini ve maddi sorunlar nedeniyle bebeğini vermek zorunda bıraktığını açıkladı. Maria, polis tarafından bulunduğunda, kim olduğunu ve adını hatırlamıyordu. Yetkililer, küçük kızın para karşılığı verilip verilmediğini araştırıyor.

Hikayesi tüm dünyaya yayıldı

Maria,Yunanistan’da bir Roman kampında polis tarafından tesadüfen bulundu. Polis ekiplerinin, kampta yürüttüğü rutin kontrol sırasında, küçük kızın anne ve babası olduğunu iddia ettiği kişilerle hiçbir benzerliği olmadığı dikkatini çekti. Yapılan DNA testinin sonucuyla da çiftin, küçük kızın ailesi olmadığı kanıtlandı. Fotoğrafıyla tüm dünyanın ilgisini çeken Maria, yıllar önce çocuklarını kaybeden ailelerin umudu olmuştu. Yunan yetkililere, dünyanın dört bir yanından Maria'ı sahiplenmek için 10 binin üzerinde başvuru oldu.