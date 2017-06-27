Yunanistan'daki çöp dağları sağlığı tehdit ediyor

Yunanistan'da sözleşmelerinin yenilenmesini isteyen temizlik işçilerinin sekiz gündür çöpleri toplamayı reddetmesi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştuğu bildirildi. Sendikalar 6 bin 500 işçinin sözleşmeleri sona erdiği için işlerini kaybetme riski olduğunu söylerken, toplanmayan çöpler nedeniyle toplum sağlığının tehdit altında olduğu aktarıldı.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle sokaklarda biriken çöp yığınlarının dayanılmaz kokular yaydığı, başkent Atina ve diğer kentlerdeki sakinlerin sokaklardaki böcek, fare, başıboş kedi ve köpek sayısındaki artıştan şikayet ettiği aktarıldı.

Yunanistan'ın uyguladığı tasarruf tedbirleri nedeniyle birçok işçiye artık geçici sözleşme yapılıyor. Temizlik işçilerinin grevi Atina'da düzenlenen bir gösteri ile de pazartesi günü protesto edildi. Başkentin merkezinde 5 bin kişinin toplanarak uluslararası kredi sağlayıcıları tarafından dayatılan tasarruf tedbirlerini protesto ettiği bildirildi.

2007 yılından beri borç krizi ile mücedele eden ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak için son 7 yıldır devlet harcamalarını azaltan ve personel alımını kısıtlayan bir tasarruf paketi uygulanıyor.

Sendika yetkilileri, sol eğilimli hükümetin kısa süreli sözleşmeleri yakında sona erecek olan belediye işçilerine tam zamanlı ve kalıcı sözleşmeler yapmasını talep ediyor. Ancak yüksek mahkemenin hükümetin sözleşmeleri uzatmasının anayasaya uygun olmadığı yönünde karar vermesinden sonra hükümet yetkililerinin alternatif bir çözüm arayışında olduğu bildiriliyor.

Reuters/dpa/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe