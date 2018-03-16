Yunanistan'daki Alman Konsolosluğu, anarşistler tarafından işgal edildi

Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Kandiye kentinde, Afrin'e düzenlenen operasyonu protesto eden bir grup anarşist, Alman Konsolosluğu’nu işgal etti. Konsolosun e-posta adresini kullanan grubun, Türkiye’nin Atina ve Berlin büyükelçilikleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mail yolladığı belirtildi.

Eylemin Suriye’nin Afrin kentine düzenlenen operasyonu protesto amaçlı düzenlendiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Konsolosluktaki Alman bayrağını indiren grup, binanın balkonuna pankart astı. Pankartta, Afrin'de onlarca sivilin öldüğü iddia edildi.

Anarşistlerin, adada bulunmayan konsolosun e-postasından yararlanarak Türkiye’nin Atina ve Berlin büyükelçilikleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mail yolladığı aktarıldı.

Protesto eylemini henüz hiçbir grup üstlenmedi.