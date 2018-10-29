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Dünya

Yunanistan'daki 6.4 büyüklüğündeki deprem, adayı '3 santimetre' kaydırdı

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmamıştı

29 Ekim 2018 19:22

İyon Denizi'ndeki Zakinthos adasında 26 Ekim’de yaşanan 6.4 büyüklüğündeki deprem, can ya da önemli mal kaybına neden olmasa da, adanın 3 santimetre güneybatıya kaymasına neden oldu.

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Athanasios Ganas, Ta Nea gazetesine yaptığı açıklamada, uydulardan adanın kaydığını belirlediklerini, ancak depremin hangi fay hattından kaynaklandığını henüz bulamadıklarını belirtti.

Ganas ayrıca, deprem sonrası meydana gelen tsunaminin İtalya kıyılarına 56 dakikada ulaştığının da belirlendiğini ekledi.

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