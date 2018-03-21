Yunanistan'da Ziraat Bankası şubesine taşlı saldırı

Yunanistan'da, Ziraat Bankası'nın Gümülcine'deki şubesine kendilerini "iktidar karşıtı anarşistler" olarak tanıtan bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Yüzleri maskeli yaklaşık 25 kişi, kent meydanında akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri gösterinin ardından meydanda bulunan Ziraat Bankası şubesine taşlı saldırıda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, bankanın girişindeki kapı ve pencere camlarında hasar meydana gelirken, mesai saati olmadığı için bankada kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Gösteri sırasında "YPG'nin yanındayız" yazılı kağıtları dağıttıkları iddia edilen göstericiler polislerin olay yerine gelmesiyle kaçtı.

Polis, saldırının ardından çevrede güvenlik önlemleri alırken, Gümülcine Emniyet Müdür Yardımcısı Nikos Mavroyannis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırganların yüzleri maskeli olduğu için kimliklerinin belirlenemediğini ifade eden Mavroyannis, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alınacağını kaydetti.