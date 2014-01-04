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Dünya

Yunanistan'da yolsuzluk iddiası: Rüşvetin yarısı devlete hibe edildi

Atina Savcılığı’na ifade veren Alman silah üretim firmalarını temsilcisi Panayotis Efstathiu da iki komutana 3 milyon Euro rüşvet verdiklerini söyledi

04 Ocak 2014 10:59

Yunanistan’da 1996 yılındaki Kardak krizinden sonra ‘Türkiye tehdidi’ yüzünden 10 yıl içinde silahlanmak için harcanan 20 milyar Euro’nun en az 2 milyarlık bölümünün rüşvete gittiği öne sürüldü.

Rüşvet almakla suçlanan isimlerden Savunma Bakanlığı Silahlanma Dairesi eski Müdür Yardımcısı Aleksandros Kandas, bir ilke imza atarak rüşvet aldığı 14 milyon Euro’nun 7.5 milyonluk bölümünü kendi isteğiyle devlete iade etti.

Yorgo Kırbaki'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, 2001-2005 yılları arasında görev yapan Kandas, yurt dışındaki bankalarda yatan 14 milyon euro’luk hesapları için “Silahlanma programlarına itiraz etmemek için sus payı olarak aldım” dedi. Kandas’ın avukatı iki gün önce tutuklanan müvekkilinin geri kalan rüşvet paralarını da devlete vereceğini açıkladı. 7.5 milyon Euro’luk rüşvet parası sağlık bakanlığı’na aktarılacak.

 

2 milyar Euro’luk yolsuzluk

 

Yunan medyasına göre, 1996-2006 yılları arasında silahlanma programlarındaki yolsuzlukları araştıran savcılar, siyasetçi, asker, üst düzey bürokrat ve aracıların aldıkları rüşvet miktarının yaklaşık 2 milyar Euro olduğu sonucunu vardı. Atina Savcılığı’na ifade veren Alman silah üretim firmalarını temsilcisi Panayotis Efstathiu da iki komutana  3 milyon Euro rüşvet verdiklerini söyledi.

 

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