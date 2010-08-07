-YUNANİSTAN'DA YİNE GENEL GREV ATİNA (A.A) - 08.07.2010 - Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının hükümetin sosyal güvenlik yasa tasarısını protesto etmek amacıyla başlattıkları 24 saatlik grev ülkede yaşamı felç etti. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla gidilen grev ve protesto gösterilerine, kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra gazeteci, doktor, avukat ve gümrük memurları ile banka, belediye, valilik ve tüm toplu taşıma araçları çalışanları katıldı. Atina kent merkezinde yapılan iki ayrı gösteri nedeniyle kent merkezi trafiğe kapatılırken, otobüs, tramvay, metro, troleybüs ve banliyö trenlerinin sefere çıkmamalarıyla ulaşım durma noktasına geldi. Yoğun güvenlik önlemleri alınan gösterilerde gruplar arasında ufak çaplı arbede yaşanırken, olayda yaralanan bir kişi hastaneye sevk edildi. Öte yandan, liman çalışanlarının grevde yer alması, gemilerin limanlardan ayrılamamasına, bu çerçevede ana kara ile adalar arasında bağlantının kopmasına yol açtı. Hava yolu çalışanlarının greve 10.00-14.00 saatleri arasında iş durdurma eylemiyle destek vermesi sonucu iç ve dış istikametlere yapılması planlanan onlarca sefer iptal edildi. Devlet dairelerindeki müşteri hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle hastanelerde yalnızca acil durum ve güvenlik ekipleri hazır bulundu. Avukatların grevi ise mahkemelerde duruşmaları erteletti. Sabah saat 06.00'dan itibaren gazetecilerin de greve katılmasıyla televizyon ve radyo istasyonlarında haber bültenleri yayımlanmadı, haber ağırlıklı internet siteleri sayfalarını yenilemedi ve basın toplantıları iptal edildi. Yazılı basın çalışanlarının da söz konusu grevde yer almalarıyla, yarın gazete bayilerinin raflarının boş kalacağı açıklandı. Yunanistan'da çalışanlar aynı gerekçeyle geçen haftalarda da 24 saatlik grevlere gitmişlerdi. Sosyal güvenlik yasa tasarısının 2018 yılından itibaren emekli maaşlarında yüzde 7 oranında kesintiye gidilmesini öngördüğü açıklanmış, emeklilik yaşı ve süresi artırılmıştı.