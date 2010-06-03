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Dünya

Yunanistan'da yine '24 saat' grev

Sosyal güvenlik reformuna karşı çıkan Yunan ulaşım sektörü çalışanları ve gazeteciler, bugün 24 saatlik greve gitti.

03 Haziran 2010 03:00

T24 - Sosyal güvenlik reformuna karşı çıkan Yunan ulaşım sektörü çalışanları ve gazeteciler, bugün 24 saatlik greve gitti.


Grev nedeniyle başkent Atina'da otobüs, tramvay ve metro çalışmıyor. Medya çalışanlarının da grevde olması nedeniyle televizyon ekranları kararırken, medya organlarına bağlı internet siteleri de güncellenemedi.


Yunanistan'da yarın gazeteler yayımlanmayacak. 300 milyar euroluk rekor borç nedeniyle zora giren Yunan hükümeti, kemer sıkma önlemlerine başvurmuş, maaşlarda kesintilere giderken, erken emeklilik uygulamasına son vermişti.

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