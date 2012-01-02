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Dünya

Yunanistan'da yeni yıl grevlerle başladı ATİNA (A.A)

02 Ocak 2012 14:50

-Yunanistan'da yeni yıl grevlerle başladı ATİNA (A.A) - 02.01.2012 - Yunanistan'da, mali krizle mücadele temelinde uyulamaya konulan reformlar çerçevesinde yeniden oluşturulan sağlık sektöründeki yeni maaş çizelgesine itiraz eden doktorlar 72, devletten alacaklarını tahsil edemeyen eczacılar ise 48 saatlik grev başlattı. Doktorların bugün başlayan ve Perşembe gününe kadar sürecek grevi çerçevesinde, kamu ve özel sektörde görevli doktorların işbaşı yapmamasıyla tüm özel ve devlet hastanelerinde yalnızca acil ve güvenlik ekipleri hazır bulunuyor. Eczanelerin ise bugün ve yarın tam gün kapalı kalacakları bildirildi. Hükümetin sağlık alanındaki uygulamalarına itiraz eden doktorlar, reformlar çerçevesinde maaşlarının azaltılmasına karşı çıkıyor. Sosyal sigorta kurumlarının borçlarını ödememesi nedeniyle çalışamaz duruma geldiklerini belirten eczacılar ise yeni tedbirler çerçevesinde ilaç satışlarında kar oranının azaltılmasına itiraz ediyor. Daha önce de 14 Aralık'ta 24 saatlik uyarı grevi yapan eczacılar, eczanelerin alacaklarını tahsil etmemesi durumunda 1 Ocak'tan itibaren sosyal sigortalılara ilaç vermeyi tamamen durduracaklarını açıklamışlardı.

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