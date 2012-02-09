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Ekonomi

Yunanistan'da yeni tasarruf planında anlaşma    ATİNA (A.A)

09 Şubat 2012 18:39

-Yunanistan'da yeni tasarruf planında anlaşma    ATİNA (A.A) - 09.02.2012 - Yunanistan'da koalisyon ortaklarının yeni tasarruf planında anlaştığı bildirildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Yunanistan'da yeni tasarruf planı üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.  Yunanistan Başbakanı Lucas Papademos ve koalisyon ortakları, 130 milyar avroluk ikinci kurtarma paketi karşılığında kreditörlerin talep ettiği yeni kesintilerle ilgili plan üzerinde anlaşma sağlandı. Başbakanlık bürosu sözcüsü, koalisyon hükümetindeki üç parti liderinin katıldığı toplantıda, liderlerin vardığı anlaşmanın alternatif kesintilere olanak sağlayacağını söyledi. Papademos'un koalisyondaki diğer partilerin liderleriyle dün gece yaptığı görüşmelerde 130 milyar dolarlık kurtarma paketi için ön şart olan yeni kemer sıkma planları konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Parti liderleri özellikle emeklilik maaşı kesintileri üzerinde uzlaşmaya varamamıştı.

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