Yunanistan'da yeni kabine belli oldu

T24 - Yemin töreniyle görevi devralan Yunanistan Başbakanı Lukas Papadimos kuracağı koalisyon hükümetinin önceliğinin ülkesini Euro bölgesinde tutmak olacağını söyledi.



Euro'nun ülkenin refahı için yaşamsal önemde olduğunu kaydeden Papadimos, yapacakları tercihlerin Yunan halkı için belirleyici olacağını belirtti.



Papadimos'un ulusal birlik hükümetinde iktidardaki Sosyalistler (Pasok), merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi ve sağ kanat milliyetçilerin küçük bir partisi olan Laos yer aldı.



Parlamento üyesi olmayan teknokrat Başbakan Lukas Papadimos, şubat ayında yapılması planlanan seçimlere kadar ülkeyi yönetecek.



Maliye Bakanı Evangelos Venizelos yeni kabinede görevini sürdürüyor.



Dışişleri bakanlığı görevine ise Yeni Demokrasi Partisi'nden Stravros Dimas getirildi.



Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı olan Lukas Papadimos, işlerinin kolay olmadığını belirterek, ''Ama eğer ulusal birlik ve uzlaşma sağlanırsa sorunların daha hızlı çözüleceğine, maliyetinin de daha az olacağına inanıyorum'' dedi.



Papadimos liderliğindeki hükümetin güvenoylaması pazartesi günü yapılacak.



Sosyalist lider Yorgo Papandreu hükümetinin yerine geçen yeni koalisyon kabinesinin önündeki en büyük sınav, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a ek kredi karşılığında yaşama geçirilmesini şart koştuğu kemer sıkma önlemlerini uygulamak olacak.



Kemer sıkma önlemleri karşılığında Yunanistan'a borçlarını çevirebilmesi için 130 milyar euro ek kredi verilecek ve Atina'nın özel yatırımcılara olan borçlarının yüzde 50'si silinecek.



Ancak halihazırda kamu harcamalarındaki kesintilerin geniş çaplı grev ve protesto eylemlerine neden olduğu Yunanistan'da kamuoyu, AB ile varılan mali yardım anlaşmasında öngörülen ek kemer sıkma önlemlerine sıcak bakmıyor.





