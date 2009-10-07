Yunanistan'da yeni kabine açıklandı

Yunanistan'da önceki gün yapılan genel seçimleri kazanarak dün cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'dan hükümeti kurma görevini alan PASOK Partisi Genel Başkanı Yorgo Papandreu, bugün belirlediği kabinesinde bakanlık sayısını 16'dan 15'e indirdi.

Yorgo Papandreu, eski dışişleri bakanlarından Teodoros Pangolos'a başbakan yardımcılığı görevini verdi. Başbakan Papandreu'nun, parlamento başkanlığı görevi için eski bakanlardan Filippos Peçalnikos'u aday göstereceği de kaydedildi.

Bu arada Papandreu'nun, seçimlerde yüzde 3 barajının altında kalarak parlamentoya giremeyen Çevreci Yeşiller Partisi (EP) Genel Başkanı Nikos Hrisoyelos'e, kabinesine çevre ve enerji bakanı olarak girmesi önerisini getirdiği, ancak Hrisoyelas'ın bu öneriyi reddettiği bildirildi.

Yunanistan'ın yeni kabinesi, yarın yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni bakanlar kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan ve Dışişleri Bakanı: Yorgo Papandreu

Maliye Bakanı: Yorgo Papakostandinu

Ekonomi, Rekabet ve Denizcilik Bakanı: Luka Katseli

Savunma Bakanı: Evangelos Venizelos

Altyapı Bakanı: Dimitris Reppas

Turizm ve Kültür Bakanı: Panos Gerulanos

Eğitim Bakanı: Anna Diamandopulu

Sağlık Bakanı: Mariliza Ksenoyanakopulu

Tarım Bakanı: Katerina Baçeli

Yerel Yönetim ve İçişleri Bakanlığı: Yannis Ragusis

Çevre ve Enerji Bakanı: Tina Birbili

Çalışma Bakanı: Andreas Loverdos

Kamu Güvenliği Bakanı: Mihalis Hrisohoidis

Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanı: Haris Kastanidis

Devlet Bakanı: Haris Pambukis