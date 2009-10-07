Yunanistan'da yeni kabine açıklandı

Yunanistan'da önceki gün yapılan genel seçimleri kazanarak dün cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'dan hükümeti kurma görevini alan PASOK Partisi Genel Başkanı Yorgo Papandreu, bugün belirlediği kabinesinde bakanlık sayısını 16'dan 15'e indirdi.
Yorgo Papandreu, eski dışişleri bakanlarından Teodoros Pangolos'a başbakan yardımcılığı görevini verdi. Başbakan Papandreu'nun, parlamento başkanlığı görevi için eski bakanlardan Filippos Peçalnikos'u aday göstereceği de kaydedildi.
Bu arada Papandreu'nun, seçimlerde yüzde 3 barajının altında kalarak parlamentoya giremeyen Çevreci Yeşiller Partisi (EP) Genel Başkanı Nikos Hrisoyelos'e, kabinesine çevre ve enerji bakanı olarak girmesi önerisini getirdiği, ancak Hrisoyelas'ın bu öneriyi reddettiği bildirildi.
Yunanistan'ın yeni kabinesi, yarın yemin ederek görevine başlayacak.
Yeni bakanlar kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Başbakan ve Dışişleri Bakanı: Yorgo Papandreu
Maliye Bakanı: Yorgo Papakostandinu
Ekonomi, Rekabet ve Denizcilik Bakanı: Luka Katseli
Savunma Bakanı: Evangelos Venizelos
Altyapı Bakanı: Dimitris Reppas
Turizm ve Kültür Bakanı: Panos Gerulanos
Eğitim Bakanı: Anna Diamandopulu
Sağlık Bakanı: Mariliza Ksenoyanakopulu
Tarım Bakanı: Katerina Baçeli
Yerel Yönetim ve İçişleri Bakanlığı: Yannis Ragusis
Çevre ve Enerji Bakanı: Tina Birbili
Çalışma Bakanı: Andreas Loverdos
Kamu Güvenliği Bakanı: Mihalis Hrisohoidis
Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanı: Haris Kastanidis
Devlet Bakanı: Haris Pambukis