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Dünya

Yunanistan'da yeni grev dalgası ATİNA (A.A)

07 Eylül 2011 18:51

-Yunanistan'da yeni grev dalgası ATİNA (A.A) - 07.09.2011 - Yunanistan'da taksiciler, temizlik çalışanları ve öğretmenler yeni grev kararları aldı. Mali krizle mücadele temelinde uygulamaya konulan reformlar çerçevesinde alınması kararlaştırılan önlemlere toplumun her kesiminden tepkiler sürerken, taksiciler, "mesleklerinin sebestleştirilmesini" öngören yasayı, Atina Belediyesi temizlik çalışanları işten çıkarılmaları ve Yunanistan Öğretmenler Federasyonu (DOE) okullardaki olumsuz koşulları protesto ediyor. Yunan basını, daha önce de 17 gün grev yapan ve hükümetin bu konudaki kararını geri almasını isteyen taksicilerin, perşembe ve cumartesi günleri 24'er saatlik iki grev kararı aldığını, cumartesi günü Selanik'te Başbakan Yorgo Papandreu'nun Selanik Ticari Fuarı'nın açılış konuşmasını yapacağı sırada protesto gösterileri de düzenlemeye hazırlandığını duyurdu. Atina Belediyesinde işten çıkarılmaları protesto ederek, üç yıllık toplu iş sözleşmesi talep eden temizlik çalışanlarının da Pazartesi gününden itibaren 48 saatlik grev kararı aldığı belirtilen haberlerde, ekonomik kriz nedeniyle okullardaki olumsuz koşulları protesto ederek, memorandumun ve kalkınma programının iptal edilmesini isteyen DOE'nin de 22 Eylül'de 24 saatlik grev yapacağı bildirildi.

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