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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da yeni cumhurbaşkanı seçiliyor

Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu bugün yapılıyor. Daha önce içişleri bakanlığı yapmış olan muhafazakar politikacı Prokopis Pavlopulos'un seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

18 Şubat 2015 12:00


Yunanistan'ın yedinci cumhurbaşkanı olan Karolos Papulyas, 2004'ten bu yana toplam iki dönem bu görevde bulundu. Papulyas'ın görev süresi 13 Mart'ta sona eriyor.

Papulyas'ın yerine gelmesi beklenen 65 yaşındaki Prokopis Pavlopulos, sağcı Yeni Demokrasi Partisi hükümetinde, 2005 – 2009 yılları arasında içişleri bakanlığı yaptı.

25 Ocak'ta yapılan genel seçimlerin ardından sandıktan birinci parti olarak çıkan Radikal Sol İttifak (SYRIZA), sağcı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisi ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

Koalisyon partileri, 300 üyeli parlamentoda 162 sandalyeye sahip. İlk turda 180 'evet' oyu aranırken, ikinci turda salt çoğunluk yeterli olacak.

Pavlopulos'un Syriza ve ANEL'in yanı sıra saflarından geldiği Yeni Demokrasi Partisi'nin de desteğini alması beklendiğinden ilk turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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