-YUNANİSTAN'DA YARIN GENEL GREV VAR ATİNA (A.A) - 07.07.2010 - Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, "hükümetin sosyal güvenlik yasa tasarısını" protesto etmek amacıyla yarın 24 saatlik grev yapma kararı aldıklarını açıkladı. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla yapılacak greve, kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra yazılı ve görsel basın mensupları, doktorlar, bankacılar, avukatlar, gümrük ve vergi memurları, tüm toplu taşıma araçları, liman ve hava yolu çalışanlarının katılacağı belirtildi. Gazetecilerin grevi çerçevesinde yarın saat 06.00'dan itibaren 24 saat süreyle televizyon ve radyo istasyonlarında haber bültenleri yayımlanmayacağı, haber ağırlıklı internet sitelerinin sayfalarını yenilemeyeceği, basın toplantılarının iptal edileceği kaydedildi. Yazılı basın çalışanlarının grevinin de cuma günü gazete bayilerinin raflarının boş kalmasına yol açacağı açıklandı. Öte yandan devlet dairelerinde müşteri hizmetlerinde aksamalar olacağı, hastanelerde yalnız acil durum ve güvenlik ekiplerinin görev yapacağı, mahkemelerde duruşmaların erteleneceği belirtildi. Şehir içi sefer yapan otobüs, troleybüs, tramvay, metro ve banliyo trenlerinin çalışmayacağı, gemilerin limanlarda bağlı kalacağı kaydedildi. Hava yolu taşımacılığı çalışanlarının greve 10.00-14.00 saatleri arasında 4 saatlik iş durdurma eylemiyle destek vermeleriyle birlikte, iç ve dış hatlarda yapılması planlı onlarca seferin iptal edildiği öğrenildi. Yunanistan'da çalışanlar, aynı gerekçeyle geçen haftalarda da 24 saatlik grevler yapmıştı. Parlamentoda yarın onaylanması beklenen sosyal güvenlik yasa tasarısının, 2018 yılından itibaren emekli maaşlarında yüzde 7 oranında kesinti yapılmasını öngördüğü açıklanmış, emeklilik yaşı ve süresi artırılmıştı.