-YUNANİSTAN'DA VOLOS VE KAVALA KÜME DÜŞÜRÜLDÜ ATİNA (A.A) - 28.07.2011 - Yunanistan futbolunda geçen ay başlatılan şike soruşturması çerçevesinde Süper Lig takımları Kavala ve Olimpiakos Volos 2. lige düşürüldü. Yunanistan Süper Lig Disiplin Komisyonu, 2 takımın ikinci lige düşürülmesine ve şike skandalına karıştığı iddiasıyla cezaevinde yargılanmayı bekleyen Volos Başkanı Achilleas Beos ve Kavala Kulübünün eski sahibi Makis Psomiadis'in futbolla ilgili faaliyetlerden ömür boyu men edilmesine karar verdi. Kararda, 2 takıma 300'er bin Avro, Beos ve Psomiadis'e 90'ar bin avro para cezası verildiği de belirtildi. Kararın ardından geçen sezon sonunda küme düşen Larissa ve Panserraikos takımları, gelecek sezon yeniden Süper Lig'de mücadele edecek. Yunanistan basınındaki haberlerde, her iki takımın da temyize gitme hakkı bulunduğuna dikkat çekildi. Yunan futbolunun Avrupa futbol standartlarını yakalamasına dair hedeflerin geçen gün Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile UEFA Başkanı Michel Platini arasında Parlamento'da yapılan görüşmede ele alındığını belirten basın-yayın organları, yeni spor yasa tasarısının, maçlarda şiddet ve şike konularında çok ağır cezalar öngördüğünü kaydettiler. Haberlerde, önümüzdeki dönemde UEFA'nın, şikeli maçlar, taraftar şiddeti, hakemlik ve doping konularında uzmanlardan oluşan 4 çalışma grubunun Yunanistan'ı ziyaret etmesi üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Söz konusu çalışma gruplarının, spordan sorumlu yetkililer ve Yunanistan Futbol Federasyonu'nun (EPO) yardımıyla, Yunan yasalarıyla UEFA'da futbola ilişkin disiplin hukuku arasındaki uyumunun sağlanmasına yardım edecekleri değerlendirmesinde bulunuldu. Platini'nin, ''Yunan futboluna, doğru yönde ilerlemesi için yardım etmemiz gerekir'' dediği ve UEFA'dan bilirkişilerin ağustos ayında Atina'ya geleceklerini doğruladığına ifade edildi. Haberlerde, şikeye ilişkin soruları da yanıtlayan Platini'nin, UEFA'nın her ülkenin federasyonuyla işbirliği içinde olmasının gerektiğini ve her federasyona yerleştirilecek bir UEFA yetkilisinin polisle de temas içinde olacağını belirttiği kaydedildi. Platini'nin ayrıca, bahse girdiği gerekçesiyle tutuklanan hiçbir futbolcunun bir daha futbol oynayamayacağını da vurguladığı belirtildi.