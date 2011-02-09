Yunanistan'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam halkı kızdırdı

T24

'ZATEN VERGİ ÖDÜYORUZ'





YENİ HEDEF: HASTANELER



BAŞKANDAN DESTEK...



Yunanistan'da 1 Şubat'ta kamu ulaşım ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılmasını eleştiren bir grup, "Ödemeyeceğim (I Won't pay)" adı altında bir sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Eylemini başlatan grup, insanları, metro ve otobüs biletli ücretlerini, otoyol ile köprülerdeki geçiş ücretlerini, su ve elektrik faturalarını ödememeye çağırdı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:Hareket, ilk eylemini pazar günü Atina metrosunda ve bazı otoyol gişelerinde yaptı. Agios Dimitrios Line istasyonunda buluşan hareket üyeleri, yolcuları saat 07.00 - 09.00 arasında istasyondaki bilet makinelerini plastiklerle kapatarak insanları metroya bedava binmeye teşvik etti. İki saat kadar süren eylem, yolcular tarafından büyük alkış aldı. Grubun bazı üyeleri de pazar günü, güneydeki Peloponez ile kuzeydeki Selanik'i birleştiren otoyo gişeleri önünde, saat 15.00 - 17.00 arasında, sürücüleri 22.5 euroluk ücreti ödemeden geçmeye teşvik etti. Otoyollardaki geçiş ücretlerine yılbaşında yapılan artışı eleştiren grup üyeleri, İngilizce ve Yunanca olarak "Ödemeyeceğiz" yazılı pankartlar açıp, "Biz onlardan değil, onlar bizden korkuyor" şeklinde slogan attı. Yerel halkın paralı yollara mecbur edildiğini belirten grubun sözcülerinden Stratis Loupatatzis, "Biz zaten benzin alırken yol için de vergi ödüyoruz. Ayrıca, yerel halk için yan yolların yapılmaması ve onların para ödemeye mecbur edilmesi çok yanlış" diye konuştu.Gruba paralı yollardan dolayı zarar gören bölgedeki bazı belediye başkanları da destek veriyor. Nitekim Stylida kenti Belediye Başkanı ve aynı zamanda bir televizyonda haber spikerliği yapan Apostolos Gletsos, yaptığı eylemle ülkede adeta ulusal kahraman ilan edildi. Geçen ay belediye buldozerinin üzerine çıkan Gletsos, kentin yakınındaki Atina- Lamia otoyoluna paralel bir yol yapmaya başladı. Eyleminden sonra bir süre gözaltında tutulan Gletsos, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada , "Ne yaptıysam görev sınırlarımın içinde yaptım. Yasaları çiğnemedim, tak aksine uyguladım. Benim görevim vatandaşların yasal haklarını savunmaktır" dedi. Merkezi Atina'da bulunan ve ülke çapında giderek büyüyen grup üyeleri, yakında Yunanistan'daki beş büyük otoban ile hastanelerde de eylem yapacaklarını belirtti. Hükümet ise grubun eylemlerinin yurt çapına yayılmasından endişe ediyor.Stylida kenti Belediye Başkanı Apostolos Gletsos eylemi destekleyenlerden. Gletsos, geçen ay da buldozerlerin üzerine çıkarak yaptığı protesto eylemi sonrasında, bir süre gözaltına alınmıştı.