Yunanistan'da üçünca acı reçete

T24- Yunanistan'da hükümet, ekonomik krizle mücadeleyi hedefleyen üçüncü kemer sıkma paketini açıkladı. Önlemlerle 4,8 milyar euro civarında tasarruf yapılması planlanıyor.

BBC'nin haberine göre, önlemler arasında çalışanların tatil ikramiyelerinde yüzde 30'luk azalma var.Emekli maaşları ve diğer bazı ikramiyeler de dondurulacak. Yunan hükümeti ayrıca satış vergisini yüzde 19'dan yüzde 21'e çıkarıyor. Alkol, sigara, lüks otomobiller, yatlar, değerli taşlar ve deri ürünlere lüks tüketim vergisi de getiriliyor.

Başbakan Yorgo Papandreu bu kararların alındığı bakanlar kurulu toplantısından önce ülkenin yaşadığı bütçe krizini ''savaş hali''ne benzetti.

Yunanistan'ın sorunlarının euro bölgesini istikrarsızlaştırmasından endişe eden Avrupa Birliği, Atina'ya daha sert kemer sıkma önlemleri uygulaması baskısı yapıyor.

Hükümetin kamu harcamalarında kesinti planları, sendikaların sokağa dökülmesine neden olmuştu.

'İflas kabusu'



Yunanistan'ın sosyalist hükümeti, bütçe açığını AB'nin şart koştuğu yüzde 3'ün dört katı olan yüzde 12,7'den bu yıl içinde yüzde 8,7'ye düşürme vaadinde bulundu.

Hükümet ayrıca yaklaşık 300 milyar euroyu bulan borcunu da azaltma arayışında.

Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Parlamento Grubu'na seslenen Papandreu, ''kendilerini olumsuz senaryoların ülkeyi etkilediği bir savaş hali içinde bulduklarını'' söyledi.

Ücretlerin ve emekli maaşlarının ödenmediği bir ''iflas kabusu'' görmek istemediklerini belirten Papandreu'nun, son bir kaç aydır ekonominin içinde bulunduğu durumu anlatırken dramatik kelimeler seçtiğine işaret eden BBC Atina muhabiri Malcolm Brabant, ''Ama bugüne kadar bu denli telaşlı ve panik içinde bir dil kullanmadı'' diyor.

Ekonomi Bakanı Louka Katseli, önlemlerin toplumsal açıdan adil olması gerektiğini söylerken, sendikalar tatil ikramiyelerinin kaldırılmasının ''savaş ilanı'' olacağını duyurmuştu.