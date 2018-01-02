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Dünya

Yunanistan'da ücretli naylon poşet uygulaması

Alışverişlerinde naylon poşet kullanmak isteyen tüketiciler ücret ödemek zorunda kalacak

02 Ocak 2018 16:54

Yunanistan’da süper market ve mağazalarda naylon poşetler parayla satılmaya başlandı. Naylon poşetin maliyeti 0,03 Euro’su özel çevre harcı ve 0,01 Euro’su FPA (KDV) olmak üzere 0,04 Euro olarak belirlendi.

Diğer Avrupa ülkelerine göre bu maliyetin ucuz olduğu kaydedildi.

Azınlıkça’daki habere göre 2019 yılında ise bu fiyat 0,09 euro’ya çıkacak. Her yıl kişi başına 250-350 naylon poşetin kullanıldığı Yunanistan’da hedef bu rakamın 2020 yılına kadar 90’a, 2025 yılına kadar ise 40’a düşürülmesi.

Diğer AB ülkelerinde ise naylon poşetlerin fiyatları daha pahalıdan satılıyor. Örneğin Hollanda’da 0,25, İrlanda’da 0,36, Polonya’da 0,30 euro’dan satılan naylon poşetler Bulgaristan ve İspanya’da 0,05 euro’dan satılacak. İtalya’da ise 2011 yılından itibaren tamamen yasaklanmış durumda.

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