-YUNANİSTAN'DA UÇAK POSTALARI ASKIYA ALINIYOR ATİNA (A.A) - 03.11.2010 - Yunanistan'da her türlü posta ve paketin uçakla sevkıyatı 48 saatliğine askıya alınıyor. Havacılık idaresinin, Yunan polisinin tavsiyesi üzerine tüm posta ve paketlerin sevkıyatını, kontrollerin yapılabilmesi için 48 saatliğine durdurma kararı aldığı belirtildi. Yunanistan'da dün birçok yabancı elçiliğe bombalı paketler gönderilmiş, İsviçre ve Rusya büyükelçiliklerinde küçük patlamalar olmuş, bazı bombalar da imha edilmişti.